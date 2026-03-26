NH농협은행 경남본부, 농협금융 경남 시너지 협의체 가동

정례회의 맞춤형 지원 체계 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = NH농협은행 경남본부가 농협금융 계열사의 역량을 결집해 경남 주력산업 지원에 나섰다.
NH농협은행 경남본부는 26일 경남 지역 농협금융 계열사 전체가 참여하는 '농협금융 경남 시너지 협의체' 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 협의체는 농협금융그룹 차원의 공동 지원체계로, 경남 산업 현장의 요구에 맞는 통합 금융 솔루션을 제공하기 위해 구성됐다.
협의체는 최근 농협금융이 추진 중인 '동남권 해양·항공산업 종합지원센터' 운영 계획과 연계해 조선업과 방위산업 등 경남 핵심 산업 분야를 집중 지원한다. 또한 각 계열사 실무진과 매칭점포 사무소장까지 참여 범위를 확대해 실질적인 협력 구조를 마련했다.
협의체 위원장인 권동현 본부장은 "경남의 농협금융 전 계열사가 하나의 팀으로 움직여 최적화된 금융 솔루션을 제공하고, 지역경제 활성화의 마중물이 되겠다"고 말했다.
NH농협은행 경남본부는 이번 협의체 회의를 시작으로 매월 정례회의를 열어 지원 현황을 점검하고, 조선·방산 등 지역 주력산업의 금융수요에 맞춘 맞춤형 지원을 강화할 계획이다.
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