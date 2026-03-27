NH농협은행, '생산적 금융추진위' 개최…성장산업밸류체인 지원 대폭 확대

ㄱ3ㅜㄱ민성장펀드 조성 확대, 모험자본 투자도 강화

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 26일 은행장이 주재한 '생산적 금융추진위원회'를 개최하고 생산적금융의 구체적인 추진 전략을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행 강태영 은행장은 26일 NH농협타워 대회의실에서 개최된 「생산적 금융 추진 위원회」에 참석하여 임직원들과 추진 전략을 논의하고 있다. [사진=NH농협은행]2026.03.27 dedanhi@newspim.com

NH농협타워 대회의실에서 실시한 이날 위원회에서 농협은행은 생산적 금융을 '지역·농업·기업의 실질적인 부가가치 창출에 기여하고 지속 가능한 성장을 견인하는 금융'으로 새롭게 정의하고 이를 실현하기 위한 구체적인 추진 전략을 논의

했다.

농협은행은 전국 네트워크를 기반으로 지방 균형발전을 적극 지원하는 한편, 반도체·AI·바이오 등 첨단전략산업을 포함한 미래 성장산업 밸류체인에 대한 투자 및 금융지원을 대폭 확대할 계획이다. 또한 국가성장 전략에 부합하는 국민성장펀드 조성을 확대하고, 농식품 및 애그테크 분야 혁신기업 육성을 위한 모험자본 투자도 강화할 방침이다.

농협은행은 '생산적 금융 추진 위원회'를 중심으로 정기적인 점검 체계를 구축하고 부서 간 협업을 강화해 실행력을 높일 예정이다. 단순한 자금지원을 넘어 기업 성장 단계별 맞춤형 금융 솔루션을 제공해 기업의 경영개선과 글로벌 경쟁력 확보를 지원한다는 전략이다.

강태영 은행장은 "지금은 국가 경제의 근간인 지역 사회와 혁신 기업의 도약을 위해 금융의 역할이 어느 때보다 중요한 시기"라며 "농협은행의 전국적 네트워크와 전문성을 바탕으로 실물경제에 활력을 불어넣고 기업과 지역 사회가 함께 성장하는 생산적 금융 추진에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

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