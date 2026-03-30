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NH농협은행, 31일부터 '숨은 자산찾기' 서비스 상호금융업권 확대

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업권만 선택하면 분산된 자산 한 번에 조회

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 오는 31일부터 마이데이터 기반 '숨은 자산찾기' 서비스의 대상업권을 상호금융업권까지 확대해 금융소비자의 편의성을 강화했다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 오는 31일부터 마이데이터 기반 '숨은 자산찾기' 서비스의 대상업권을 상호금융업권까지 확대해 금융소비자의 편의성을 강화했다고 30일 밝혔다. [사진=NH농협은행]2026.03.30 dedanhi@newspim.com

기존에는 고객이 보유한 개별 금융회사 상품을 각각 선택해 연결해야 하는 번거로움이 있었으나 이번 개선을 통해 은행, 보험, 상호금융 등 업권만 선택하면 전 금융기관에 분산된 자산을 한 번에 조회할 수 있게 됐다. 또한 조회된 자산은 해지, 잔고 이전, 기부까지 원스탑으로 처리할 수 있다.

그동안 많은 고객이 조회 방법의 생소함이나 복잡한 절차로 인해 자산을 방치하는 경우가 있었으나, 이번 서비스 개선으로 몇 번의 클릭만으로 흩어진 자산을 손쉽게 확인하고 정리할 수 있어 자산관리의 편의성이 크게 향상됐다.

아울러 숨은자산을 기부로도 연계할 수 있어 고객 자산의 공익적 환원이 가능해졌다. 이에 따라 '숨은자산찾기' 서비스는 금융소비자 권익 보호는 물론, 나눔 문화 확산과 사회적 가치 창출에도 기여할 것으로 기대된다.

NH농협은행 AI데이터부문 김주식 부행장은 "AI와 데이터 기반의 AX 흐름 속에서 고객 중심의 자산관리 서비스를 지속적으로 확대할 계획"이라며 "이를 통해 금융소비자의 권리를 강화하고 포용금융을 적극적으로 실현해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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