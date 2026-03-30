NH농협은행, 31일부터 '숨은 자산찾기' 서비스 상호금융업권 확대

업권만 선택하면 분산된 자산 한 번에 조회

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 오는 31일부터 마이데이터 기반 '숨은 자산찾기' 서비스의 대상업권을 상호금융업권까지 확대해 금융소비자의 편의성을 강화했다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 오는 31일부터 마이데이터 기반 '숨은 자산찾기' 서비스의 대상업권을 상호금융업권까지 확대해 금융소비자의 편의성을 강화했다고 30일 밝혔다. [사진=NH농협은행]2026.03.30 dedanhi@newspim.com

기존에는 고객이 보유한 개별 금융회사 상품을 각각 선택해 연결해야 하는 번거로움이 있었으나 이번 개선을 통해 은행, 보험, 상호금융 등 업권만 선택하면 전 금융기관에 분산된 자산을 한 번에 조회할 수 있게 됐다. 또한 조회된 자산은 해지, 잔고 이전, 기부까지 원스탑으로 처리할 수 있다.

그동안 많은 고객이 조회 방법의 생소함이나 복잡한 절차로 인해 자산을 방치하는 경우가 있었으나, 이번 서비스 개선으로 몇 번의 클릭만으로 흩어진 자산을 손쉽게 확인하고 정리할 수 있어 자산관리의 편의성이 크게 향상됐다.

아울러 숨은자산을 기부로도 연계할 수 있어 고객 자산의 공익적 환원이 가능해졌다. 이에 따라 '숨은자산찾기' 서비스는 금융소비자 권익 보호는 물론, 나눔 문화 확산과 사회적 가치 창출에도 기여할 것으로 기대된다.

NH농협은행 AI데이터부문 김주식 부행장은 "AI와 데이터 기반의 AX 흐름 속에서 고객 중심의 자산관리 서비스를 지속적으로 확대할 계획"이라며 "이를 통해 금융소비자의 권리를 강화하고 포용금융을 적극적으로 실현해 나가겠다"고 말했다.

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