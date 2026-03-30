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뉴욕증시 개장 전 특징주...레이도스·코인베이스·마이크론↑ VS 시스코·에이비스↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 30일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 기업 인수합병(M&A) 소식과 원자재 가격 급등, 투자 의견 상향 조정 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

특히 중동 지정학적 리스크로 알루미늄 가격이 급등한 가운데, 관련 원자재 및 방산·사이버보안 종목이 강세를 보였고, 인수 소식이 나온 일부 소비재 종목은 약세를 나타냈다.

코인베이스 옥외 광고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 알코아(AA)

알루미늄 업체 알코아는 중동 지역 핵심 금속 인프라가 이란의 미사일 공격을 받으면서 알루미늄 가격이 4.5% 이상 급등하자 개장 전 주가가 9% 넘게 상승했다.

크라우드스트라이크(CRWD)

사이버보안 대기업 크라우드스트라이크는 월가의 긍정적인 평가에 힘입어 프리마켓에서 주가가 2.5% 이상 올랐다. 울프리서치는 투자 의견을 '시장수익률 상회'로 상향 조정하며 인공지능(AI) 확산이 오히려 사이버 위협을 키워 수혜를 볼 것으로 평가했다. 모간스탠리도 해당 종목을 최선호주로 제시했다.

레이도스(LDOS)

방산·인프라 기업 레이도스는 엔트러스트 인수를 완료했다고 발표한 뒤 주가가 2.5% 이상 상승했다. 회사는 24억달러 규모 인수를 통해 에너지 인프라 시장 내 입지를 확대하고 전력 수요 증가에 대응할 수 있을 것이라고 밝혔다.

로빈후드(HOOD)·코인베이스(COIN)

암호화폐 거래 플랫폼 로빈후드와 코인베이스는 비트코인 가격이 지난주 하락 이후 반등하며 6만7000달러선을 회복하자 각각 2% 이상 상승했다.

익스피디아(EXPE)

온라인 여행 예약 플랫폼 익스피디아는 제프리스의 투자 의견 상향 조정에 힘입어 2.5% 넘게 올랐다. 중동 전쟁에 따른 여행 수요 둔화 우려와 AI 영향 우려에도 불구하고 견조한 실적 성장세가 긍정적으로 평가됐다.

샌디스크(SNDK)·시게이트 테크놀로지(STX)·마이크론(MU)

메모리 반도체 관련 종목은 지난주 급락 이후 반등세를 이어갔다. 구글 '터보퀀트' 기술 공개 이후 반도체 수요 둔화 우려가 제기되며 급락했던 종목들이 소폭 회복하면서 샌디스크, 시게이트 테크놀로지, 마이크론은 모두 2~3% 상승했다.

▷ 하락 종목

시스코(SYY)

도매 식품 유통업체 시스코는 제트로 레스토랑 디포를 총 기업가치 291억달러에 인수하기로 합의한 뒤 주가가 8.5% 급락했다. 회사는 이번 거래가 즉시 실적 개선에 기여할 것이라고 밝혔으며, 거래는 2027 회계연도 3분기 중 마무리될 예정이다.

◆ 에이비스 버짓 그룹(CAR)

렌터카 업체 에이비스 버짓 그룹은 지난주 48% 넘게 급등한 데 따른 차익실현 매물이 나오며 주가가 7% 이상 급락했다. 미 국토안보부 예산 교착으로 미국 공항 혼란이 이어지면서 수혜 기대가 반영됐지만, 이날은 급등분을 일부 반납하는 흐름을 보였다.

koinwon@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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