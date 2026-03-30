[코인 시황] 비트코인, 전쟁 충격에 6만5000달러선 시험대…세일러 매수 중단에 변곡점

상승 저점 구조 첫 붕괴…박스권 이탈 분수령

세일러 매수 중단, 심리적 지지 약화

유가 급등, 연준 금리 인하 더 멀어질 수도

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁 확산과 원자재 급등, 기관투자자의 옵션 전략 등이 겹치며 비트코인 시장이 변곡점을 맞고 있다.

2월 중순 이후 7만달러 안팎의 박스권에 갇혀 있던 비트코인은 전쟁 격화 충격으로 한때 6만5000달러선까지 밀렸다가 반등했지만, 기존 상승 저점 구조가 처음으로 흔들리며 향후 방향성에 관심이 쏠리고 있다.

비트코인 가격은 30일 새벽 한때 6만5112달러까지 하락하며 2월 전쟁 초기 급락 이후 최저 수준을 기록한 뒤, 아시아 시장 개장과 함께 6만7000달러선을 회복했다. 24시간 거래 범위는 6만5112달러~6만7389달러로 집계됐다. 밤사이 분쟁 격화를 알리는 뉴스에 급격한 매도세가 출회됐지만, 6만5000달러 부근에서는 다시 매수세가 유입됐다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, koinwon@newspim.com

코인데스크에 따르면 한국 시간 오후 7시 25분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 1.34% 오른 6만7367달러에 거래되고 있다. 이더리움(ETH)은 2051달러로 2.8% 상승 중이며, XRP, 솔라나(SOL) 등 주요 알트코인도 1~2%대 상승하고 있다.

이번 급락의 배경에는 중동 정세 악화가 자리하고 있다. 이란의 지원을 받는 후티 세력이 전쟁에 가세하며 전선이 확대됐고, 중동 지역에 추가 미군 병력이 배치되면서 지상전 가능성에 대한 우려가 커졌다. 여기에 이란이 역내 알루미늄 생산시설 2곳을 공격하면서 알루미늄 가격이 장중 최대 6% 급등했고, 국제유가도 급등했다.

브렌트유 선물은 배럴당 약 115달러까지 오르며 연초 대비 약 90% 상승했다. 전쟁의 충격이 에너지를 넘어 산업용 금속과 공급망 전반으로 확산되면서 글로벌 인플레이션 우려를 다시 자극하고 있다.

◆ 상승 저점 구조 첫 붕괴…박스권 이탈 분수령

기술적으로 이번 6만5112달러 저점은 매우 중요한 수준으로 평가된다. 비트코인은 전쟁 발발 이후 5주 동안 매번 저점을 높여 왔다.

6만4000달러 → 6만6000달러 → 6만8000달러 → 6만9400달러 → 7만596달러로 이어지는 상승 저점 패턴이 형성됐지만, 이번에는 다시 6만6000달러 아래로 하락하며 수주 만에 처음으로 저점이 낮아졌다.

이는 전쟁 이후 유지돼 온 박스권 하단이 무너질 가능성을 처음으로 시사하는 신호다. 시장에서는 이날 반등이 재차 저점을 높이는 흐름으로 이어질지, 아니면 새로운 하락 국면의 시작이 될지를 핵심 변수로 보고 있다.

◆ 세일러 매수 중단, 심리적 지지 약화

기관 수급 측면에서는 스트래티지(구 마이크로스트래티지)의 움직임도 주목된다. 상장사 가운데 가장 많은 비트코인을 보유한 이 회사는 지난주 추가 매수를 하지 않은 것으로 보인다. 마이클 세일러 회장은 통상 일요일마다 X(옛 트위터)에 이른바 '오렌지 도트' 게시물을 올려 추가 매수 신호를 암시해 왔지만, 이번 주에는 관련 게시물이 없었다.

대신 그는 회사의 영구 우선주 상품인 스트레치(STRC) 관련 게시물을 올렸다. 이로써 지난해 12월 말부터 이어져 온 약 13주 연속 주간 매수 행진이 중단됐다. 이 기간 스트래티지는 총 9만831 BTC를 매입했다. 현재 보유량은 76만2099 BTC, 평균 매입 단가는 7만5694달러다.

시장에서는 세일러의 매수 중단이 단기적으로 심리적 지지선을 약화시킬 수 있다고 보고 있다. 특히 비트코인 가격이 6만7000달러 아래, 스트래티지의 주가 역시 고점 대비 76% 낮은 수준에 머무는 상황이어서 추가 수급 공백 우려도 제기된다.

◆ 유가 급등, 연준 금리 인하 더 멀어질 수도

무엇보다 시장이 가장 경계하는 부분은 인플레이션 재확산이다.

유가 115달러, 금속 가격 급등은 단순한 지정학 리스크를 넘어 공급망 전반의 비용 상승을 의미한다. 이는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 시점을 더욱 늦출 수 있다. 결국 비트코인은 현재 전쟁 리스크, 기관 매수 공백, 금리 인하 지연 우려가 동시에 겹친 복합 국면에 들어섰다.

단기적으로는 6만5000달러 지지 여부, 상단은 7만달러 회복 여부가 향후 추세를 결정할 핵심 분수령이 될 전망이다.

koinwon@newspim.com