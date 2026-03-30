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[일본 증시] 중동 정세 악화 경계감에 2.8% 하락

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 30일 닛케이주가는 크게 하락하며 3거래일 연속 내렸다. 미국 국방부가 수주에 걸친 이란 지상 작전을 준비하고 있다는 보도가 주말 사이 잇따르면서, 중동 정세 악화가 경제를 압박할 것이라는 우려로 매도세가 우세했다.

장 초반에는 한때 2800엔 이상 급락해 다시 5만엔 선이 시야에 들어오기도 했다. 이후에는 중동 정세를 지켜보려는 움직임 속에 낙폭을 일부 줄이며 5만1000엔대에서 등락을 이어갔다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 2.79%(1487.22엔) 하락한 5만1885.85엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 2.94%(107.35포인트) 내린 3542.34포인트로 마감했다.

미국과 이스라엘, 이란 간 전투가 장기화될 것이라는 우려로 전주 말 미국 증시에서는 다우존스 산업평균지수가 2025년 8월 이후 최저치를 기록하며 조정 국면 진입이 의식됐다.

여기에 주말 동안 미국이 지상전을 준비하고 있다는 보도가 나오면서 사태 악화에 대한 경계감이 더욱 커졌다. 미일 양국에서 금리 상승 압력도 겹치면서, 주초 도쿄 시장에서는 장 초반부터 매도세가 확대됐다.

중동산 원유 공급 불안이 장기화될 것이라는 전망에 따라 뉴욕 원유 선물은 일본 시간 30일 오전 시간외 거래에서 추가 상승하며 배럴당 103달러대를 기록하기도 했다.

원유 가격 상승에 더해 최근 진행 중인 엔화 약세·달러 강세로 인한 비용 증가가 기업 실적에 악영향을 줄 것이라는 우려가 확산되며, 폭넓은 종목에 매도세가 퍼졌다.

또한 이날이 3월·9월 결산 기업의 배당 권리락일이라는 점도 주가에 하방 압력을 가했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 압박을 강화하는 한편, 휴전 합의에 대해서는 자신감을 보이고 있다. 해외 투기 세력으로 추정되는 주가지수 선물의 숏커버링이 주도하면서 주가는 장 초반 저점 대비 낙폭을 일부 줄였다.

개별 종목으로는 석유 관련주와 내수 방어주인 식품주 일부에 매수세가 유입됐다.

트럼프 대통령은 공격 확대 가능성을 시사하며 미국이 제시하는 휴전 조건 수용을 이란에 압박할 방침으로 알려졌지만, 이란 역시 강경 대응 방침을 유지하고 있는 것으로 전해졌다. 향후 전망은 여전히 불투명해 적극적인 매매를 자제하는 투자자도 적지 않았다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 7조9080억 엔, 거래량은 29억241만 주였다. 하락 종목 수는 1436개로 전체의 약 91%를 차지했으며, 상승은 85개, 보합은 8개였다.

주요 종목 중에서는 어드밴테스트, 소프트뱅크그룹(SBG), TDK, 도쿄일렉트론, 화낙 등이 하락했다. 반면 신에츠화학, 추가이제약, 레이저텍, JT 등은 상승했다.

닛케이주가 3개월 추이 [자료=QUICK]

goldendog@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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