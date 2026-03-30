뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 반등에도 유가 115달러 고공행진…중동 확전·금리 경계에 월가 긴장

알루미늄 4년래 최고…원자재 공급망 불안 확산

5주 연속 하락한 월가…연내 금리 인하 기대 사실상 소멸

파월 발언·고용지표가 이번 주 증시 방향 좌우

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 30일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가지수 선물이 반등했지만 시장의 긴장감은 좀처럼 가시지 않고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 진전을 언급하며 전쟁 종결 기대를 내비쳤으나, 동시에 중동 분쟁은 후티 반군의 참전과 추가 미군 배치로 더 확대되고 있다.

국제유가는 배럴당 115달러 선을 다시 넘어섰고, 인플레이션과 경기 둔화를 둘러싼 월가의 고민도 한층 깊어지는 모습이다.

미 동부시간 오전 9시(한국 시간 오후 10시) 기준 다우 E-미니 선물은 346.00포인트(0.76%), S&P500 선물은 50.25포인트(0.78%), 나스닥100 선물은 183.00포인트(0.78%) 각각 상승하고 있다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 트럼프 "협상 진전"에도 확전 우려…유가 다시 115달러선

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 "미국은 이란에서의 군사 작전을 끝내기 위해 새롭고 보다 합리적인 정권과 진지한 협의를 진행하고 있다"고 밝혔다. 그는 "큰 진전이 있었다"고 주장했지만, 동시에 평화 합의가 조속히 타결되지 않거나 호르무즈 해협이 즉시 재개방되지 않을 경우 이란의 발전시설과 유전, 하르그섬, 나아가 담수화 시설까지 초토화할 수 있다고 강하게 경고했다.

이는 트럼프 대통령이 전날 미국과 이란이 직·간접 접촉을 이어왔고, 이란이 미국의 15개 항목 종전안 대부분을 수용했으며 유조선 20척의 호르무즈 해협 통과를 추가로 허용하는 데 동의했다고 밝힌 직후 나온 발언이다. 파키스탄도 중재자로서 수일 내 의미 있는 협상이 열릴 수 있다고 전했다.

하지만 시장은 협상 진전 기대만으로 안도하지 못하는 분위기다. 주말 사이 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 처음으로 이스라엘을 직접 공격하며 전쟁에 가세했고, 추가 미군 병력도 중동에 도착했다. 트럼프 대통령은 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "이란의 석유를 가져오고 싶다"고 말하며 하르그섬 장악 가능성까지 시사했다.

로이터통신에 따르면 미 행정부는 하르그섬에 지상군을 투입하는 방안도 검토한 것으로 전해졌지만, 관련 작전은 매우 위험할 수 있다는 경고도 함께 나왔다. 이란은 미사일과 드론으로 하르그섬을 타격할 능력을 갖춘 것으로 알려졌다.

국제유가는 이런 불안을 반영해 상승세를 이어갔다. 브렌트유 5월물은 배럴당 114달러를 웃돌았고, 서부텍사스산원유(WTI) 5월물도 1~1.5% 상승한 101달러 선에서 거래됐다. 브렌트유는 3월 들어 55% 넘게 급등하며 사상 최대 월간 상승폭을 기록할 가능성까지 거론된다. 후티 반군의 공격과 중동 에너지 공급 차질 우려가 겹치면서 ▲엑슨모빌(XOM)과 ▲셰브론(CVX) 등 에너지주는 장 전 거래에서 1% 가까이 상승했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 알루미늄 4년래 최고…원자재 공급망 불안 확산

원자재 시장에서는 알루미늄 가격도 급등했다. 주말 동안 이란의 공격으로 주요 알루미늄 생산업체 2곳이 타격을 입으면서 공급 차질 우려가 커진 영향이다. 런던금속거래소(LME) 3개월물 알루미늄 선물은 3.85% 상승한 톤당 3420달러를 기록했고, 장중 한때 3492달러까지 치솟으며 4년래 최고 수준을 나타냈다. 이에 따라 ▲알코아(AA)는 10.2% ▲센추리 알루미늄(CENX)은 11.8% 급등했다.

라보뱅크의 스테판 쿠프만 선임 거시전략가는 "시장은 서로 맞물린 두 가지 큰 불확실성과 씨름하고 있다"며 "원유 공급이 언제 의미 있는 수준으로 재개될지, 또 어느 수준의 유가에서 문제가 단순한 인플레이션 우려를 넘어 경기침체 우려로 번질지가 핵심"이라고 말했다. 그는 특히 하르그섬 장악 시도는 이란의 수출 능력을 마비시키는 데 그치지 않고 국제유가를 더 끌어올릴 수 있다고 진단했다.

◆ 5주 연속 하락한 월가…연내 금리 인하 기대 사실상 소멸

월가의 최근 분위기는 무겁다. 다우지수와 나스닥지수, S&P500지수는 모두 지난주까지 5주 연속 하락했다. 다우지수는 사상 최고치 대비 10% 이상 밀리며 조정 국면 진입을 확인했고, 나스닥종합지수와 중소형주 중심의 러셀2000지수도 전쟁 발발 이후 조정 국면에 들어섰다. S&P500지수 역시 조정 국면까지 1% 남짓만 남겨두고 있다.

월가 투자은행 모간스탠리는 이런 환경을 반영해 글로벌 주식에 대한 투자 의견을 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다. 다만 전쟁 발발 이후 미국 주식과 채권으로의 자금 유입이 다른 지역을 웃돌고 있다는 점에서, 미국 시장이 다시 안전자산 피난처 역할을 할 수 있다고 평가했다.

뉴엣지 웰스의 최고투자책임자 캐머런 도슨도 최근 시장이 과도하게 모든 종목을 함께 던지고 있다며, 인공지능(AI) 우려와 전쟁 리스크에도 상대적으로 영향이 적은 저평가 업종을 선별할 기회가 될 수 있다고 말했다.

문제는 유가 급등이 물가와 통화정책에 미칠 파장이다. 이란 전쟁 이후 원유 가격이 급등하면서 시장에서는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대가 사실상 사라졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 머니마켓 참가자들은 현재 연내 금리 인하를 거의 반영하지 않고 있다.

전쟁 이전만 해도 두 차례 인하 전망이 유력했지만, 지금은 인플레이션 재가속 우려가 더 크게 작용하고 있다. 고용지표가 예상보다 부진하게 나올 경우 시장 변동성을 더 키울 수 있다는 지적도 나온다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장 [사진=블룸버그통신]

◆ 파월 발언·고용지표가 이번 주 증시 방향 좌우

이번 주에는 미국뿐 아니라 한국, 일본, 유로존의 3월 소비자물가지수(CPI)도 발표돼 글로벌 물가 흐름을 가늠할 시험대가 될 전망이다.

고용 지표에도 관심이 쏠린다. 31일에는 2월 구인·이직 보고서(JOLTs)가 발표되며, 하루 뒤인 4월 1일에는 3월 ADP 민간 고용보고서가 예정돼 있다. 이어 2일에는 주간 신규 실업수당 청구 건수와 2월 무역수지가 발표되며, 3일은 성금요일로 뉴욕증시가 휴장하지만 3월 비농업 고용보고서는 예정대로 발표된다. 채권시장은 정오 조기 폐장한다.

결국 이번 주 시장의 핵심은 분명하다. 중동 전쟁이 협상 국면으로 진입할지, 아니면 원유와 금속 가격을 더 끌어올리며 인플레이션과 경기 둔화 공포를 동시에 자극할지가 미국 증시의 단기 방향을 결정할 전망이다. 트럼프의 강경 발언과 협상 메시지, 파월의 금리 인식, 그리고 주 후반 고용지표가 맞물리면서 금융시장의 변동성은 쉽게 잦아들지 않을 것으로 보인다.

한편 이날은 제롬 파월 연준 의장과 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 공개 발언에 나설 예정이어서 관심이 모아진다.

koinwon@newspim.com