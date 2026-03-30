서상태, 유튜브로 양산시장 출마 선언…비대면 소통 새로운 시도

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 서상태 양산시장 예비후보는 지난 29일 유튜브 온라인 기자회견을 통해 오는 6월3일 실시되는 제9회전국동시지방선거에서 양산시장 출마를 공식 선언했다.

더불어민주당 서상태 양산시장 예비후보가 지난 29일 유튜브 온라인 기자회견을 통해 양산시장 출마를 공식 선언하고 있다.[사진=유튜브 캡처] 2026.03.30

이번 시도는 기존 오프라인 중심의 출마 방식에서 벗어나 디지털 플랫폼을 적극 활용한 새로운 정치 소통 실험으로 평가된다.

서 예비후보는 기자회견을 통해 "시민이 직접 스마트폰으로 정치 변화를 확인할 수 있는 시대가 열렸다"며 비대면 소통의 필요성을 강조했다. 출마 선언 영상은 공개 직후 지역 유권자들 사이에서 "세대교체를 기대한다" "젊은 감각의 후보"라는 반응이 이어졌다.

서 예비후보는 "시민의 손 안에서 출마를 전하고 싶었다. 양산을 바꿀 준비가 됐다"며 "유튜브에서 '서상태'를 찾아 직접 확인해달라"고 말했다.

그는 앞으로 언론인을 대상으로 한 현장 기자회견을 추가로 열어 온라인과 오프라인을 병행한 소통을 이어갈 계획이다.

서 예비후보는 더불어민주당 정청래 당대표 특별보좌역, 법무법인 기상 입법정책센터장, 이재명 대통령후보 중앙선대위 지방조직기획위원장을 역임했다. 김두관·서형수 국회의원실 비서관을 지냈으며, 부산외국어대학교 법학과를 졸업했다.

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