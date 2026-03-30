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박완수 경남지사 "중앙-지방 부동산 등 조세 차등 적용해야"

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간부회의서 지방 법인세 인하 등 강조
중증 장애인 돌봄 공백 등 개선 주문

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 30일 도청 도정회의실에서 박완수 도지사 주재 간부회의를 열고 지방 생존을 위한 파격적 제도 개선과 도민 체감형 민생 행정 혁신을 논의했다고 밝혔다.

박완수 지사는 이날 회의에서 "수도권 집중을 막으려면 단순 재정 지원을 넘어 조세와 부동산 정책에서 수도권과 지방을 철저히 차별화해야 한다"며 전방위 정책 혁신과 중앙정부 제도 개선 건의를 주문했다.

박완수 경남지사가 30일 오전 도청 도정회의실에서 간부회의를 주재하며 지방 생존을 위한 파격적인 제도 개선 건의와 도민 체감형 민생 행정 혁신을 논의하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.30

특히 지방 기업에 대한 법인세율을 수도권과 달리 낮춰 기업 내려가기와 인재 유입을 유도해야 한다고 강조했다. 이어 지방 기업 법인세·소득세·양도세 등 국세 체계의 지역별 차등화를 위한 입법 지원과 건의가 필요하다고 지시했다.

수도권 중심 부동산 규제가 지방 경기 침체를 가속화하고 있다며 지방 대출 규제 완화와 보유세율 차등 적용 등 맞춤형 부동산 정책도 요구했다.

박 지사는 보호자 고령화로 인한 중증 장애인 돌봄 공백 문제에 대한 긴급 점검도 주문했다. 도내 중증 장애인 가구 중 고령 보호자 가구를 대상으로 안전망을 재점검하고 10년 전 시스템에 머물러 있는 복지 행정을 개선할 것을 지시했다.

노인복지관 식권 대기 줄 문제 등 현장 불편을 즉각 파악해 교대 급식제 도입 등 체감도 높은 복지 서비스 제공을 강조했다. 보조금 정산 서류 간소화 요구에 대해 박 지사는 "100만 원 보조금 정산에 인력·경비가 더 든다"며 강도 높은 행정 혁신을 지시했다.

관련 법령·지침이 걸림돌이면 정부에 건의해 반드시 고치고 불필요한 증빙 자료 요구를 삭제해 도민이 서류 때문에 지원을 포기하지 않도록 했다. 타 시도보다 경남 지역 업체 보호 노력이 부족하다는 현장 목소리를 언급, 지역 제한 입찰 등을 활용한 실효성 있는 대책 추진을 지시했다.

박 지사는 "선거철 분위기에 휩쓸려 본연의 업무를 소홀히 하거나 선거법을 핑계로 소극 행정을 펼치는 행태는 결코 용납할 수 없다"며, "본인 또한 직무 정지 전까지 한 치의 흔들림 없이 도정을 챙길 것인 만큼 전 공직자는 도민을 위해 평상시보다 더 열심히 일하는 자세를 견지해달라"고 주문했다.

news2349@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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