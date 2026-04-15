NH농협은행, 방위산업공제조합 이차보전 대출 취급기관 선정

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생산적 금융 기반 'K방산 밸류체인' 지원 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행(은행장 강태영)은 방위산업공제조합 신규사업인 이차보전 대출 취급기관으로 선정되며 생산적 금융을 기반으로 K-방산 산업의 핵심 파트너로 자리매김하고 있다고 15일 밝혔다.

이차보전 사업은 정부가 이자의 일부를 지원해 기업의 금융비용 부담을 완화하는 제도로, 기술력과 성장성을 갖춘 기업에 자금을 공급하는 대표적인 생산적 금융 정책이다.

[사진=NH농협은행]

농협은행은 전국 네트워크를 기반으로 방산기업의 자금 수요에 신속히 대응하고, 성장 단계별 맞춤형 금융지원을 통해 산업 전반의 밸류체인 구축을 지원해왔다.

이러한 성과를 바탕으로 농협은행은 3월말 방위산업공제조합이 시행하는 이차보전 사업 취급 금융기관으로도 선정되며 방산 금융 분야에서의 역할을 더욱 확대했다.

오는 4월 출시 예정인 방위산업공제조합 이차보전 대출은 공제조합 추천 기업을 대상으로 최대 10억원 한도 내 지원되며 조합이 연1.5%p의 이자차액을 1년간 보전하며 은행의 우대금리는 별도로 적용된다.

peterbreak22@newspim.com