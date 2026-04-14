NH농협은행, 두 달 간 합리적 수수료로 'NH WU아시아퀵송금 이벤트' 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 14일 13일부터 6월 12일까지 두 이벤트 실시한다.
- WU아시아퀵송금 이벤트는 서비스 이용 시 500명 올리브영 상품권 준다.
- 글로벌뱅킹 체험 이벤트는 언어 설정 응모로 250명 다이소 상품권 제공한다.
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글로벌뱅킹 체험 이벤트도, 250명 추첨해 다이소 상품권 5000원 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 13일부터 6월 12일까지 두 달간 'NH WU아시아퀵송금 이벤트'및 '글로벌뱅킹 체험 이벤트'를 실시한다고 14일 밝혔다.
NH WU아시아퀵송금은 USD 3.5$ 수준의 합리적인 수수료로 중국, 베트남, 네팔, 캄보디아, 인도네시아, 필리핀 등 아시아 6개국에 빠르고 간편하게 송금할 수 있는 해외송금 서비스다.
'NH WU아시아퀵송금 이벤트'는 NH올원뱅크에서 WU아시아퀵송금 서비스를 이용하면 자동으로 응모되며, 500명을 추첨해 올리브영 모바일 상품권(1만원권)을 제공한다.
'글로벌뱅킹 체험 이벤트'는 NH올원뱅크 내 언어 설정을 통해 글로벌뱅킹 서비스에 접속 후, 응모한 고객 중 250명을 추첨해 다이소 모바일 상품권(5000원권)을 제공할 예정이다.
글로벌뱅킹 서비스는 별도의 앱 설치 없이 NH올원뱅크에서 언어 설정만으로 이용 가능하며, 총 13개의 언어를 지원한다. 이와 함께 해외송금·계좌 개설 등 주요 금융 서비스를 비대면으로 제공한다.
dedanhi@newspim.com