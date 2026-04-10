NH농협은행, 중동 관련 대응 역량 강화 '2026 NH외국환 아카데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 9일 서울 호텔 나루 엠갤러리에서 수출입 기업 150여명을 초청해 '2026 NH외국환 아카데미'를 개최했다.
- 조영무 소장이 중동 리스크 확대에 따른 글로벌 경제 및 환율 전망 강연을 진행했다.
- 환리스크 관리 질의에 현장 답변하는 토크 콘서트 형식으로 호응을 얻었다.
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토크 콘서트 형식 운영, 환리스크 관리 등 질의 답변
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 최근 중동 지역 긴장 고조 관련, 수출입 기업의 대응 역량 강화를 위해 지난 9일 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 수출입 기업 고객 150여명을 초청해 '2026 NH외국환 아카데미'를 개최했다고 10일 밝혔다.
'NH외국환 아카데미'는 올해 16회째로 주요 기업 고객을 대상으로 수출입 업무에 특화된 정보를 제공한다. 이날은 NH금융연구소 조영무 소장이 강연자로 나서 최근 중동발 리스크 확대에 따른 '글로벌 경제환경 및 환율 전망'을 주제로 강연을 진행했다.
특히 이번 'NH외국환 아카데미'는 최근 환율 급변 상황을 반영해 기존 이론 위주의 강의를 넘어, 사전 접수된 기업 고객들의 환리스크 관리, 통상 환경 변화 대응 등에 대한 질의에 현장에서 직접 답변하는 '토크 콘서트' 형식으로 운영돼 호응을 얻었다.
NH농협은행 기업금융부문 엄을용 부행장은 "불안정한 대외 변수로 환율 변동성이 확대되어 수출입 기업의 경영 불확실성이 커지고 있다"며 "앞으로도 NH농협은행은 급변하는 대외 환경 속에서 기업고객의 안정적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원하기 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com