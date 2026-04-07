NH농협은행, 한국금융연수원 임직원과 '환경보호 한강 플로깅' 행사

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 7일 서울 여의도 한강공원에서 플로깅 행사를 실시했다.
- 한국금융연수원 임직원들과 함께 쓰레기 수거 및 분리배출로 환경 정화했다.
- ESG 경영 실천의 일환으로 지속가능한 미래를 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 7일 서울 여의도 한강공원에서 한국금융연수원 임직원들과 함께 'ESG 환경보호 한강 플로깅' 행사를 실시했다고 밝혔다.
NH농협은행 임직원들을 여의나루역을 기점으로 마포대교 방향, 원효대교 방향, 한강공원 둔치 일대를 걸으며 쓰레기 수거 및 재활용품 분리배출을 실시하는 등 환경 정화 활동을 진행했다. 이번 행사는 NH농협은행의 ESG 경영 실천의 일환이다.
행사에 참석한 한국금융연수원 이준수 원장은 "금융연수원은 금융인재를 양성하는 교육기관으로서 전문역량 교육뿐 아니라 ESG가치를 내재화 하는 교육에도 힘쓰고 있다"며 "이번 플로깅 행사가 임직원들에게 환경의 소중함을 체감하고 일상 속 작은 실천이 큰 변화를 만든다는 것을 느끼는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
NH농협은행 투자상품·경영지원부문 박현동 부행장은 "오늘 플로깅 활동처럼 일상에서 환경보호를 실천하는 것이 진정한 ESG경영의 출발점"이라며 "앞으로도 농협은행은 다양한 환경·사회공헌 활동을 통해 지속가능한 미래를 만들어가는데 앞장서겠다"고 소회를 밝혔다.
dedanhi@newspim.com