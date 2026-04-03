NH농협은행, '미래 금융 동행' 행사서 AI전환 강조

AX 중심 금융 혁신 추진

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 2일 디지털 전환 시대에 대응하고 미래금융 경쟁력을 강화하기 위한 'With CEO, 미래 금융 동행'행사를 개최했다고 3일 밝혔다.

[사진= NH농협은행]

이번 행사는 AX를 주제로 은행장과 직원들이 자유롭게 의견을 나누는 소통의 장으로 마련됐다. 특히 AX 추진 관련 실무 직원들이 참여해 디지털 혁신 현장을 체험하고, 외부 전문가 특강과 AX 인사이트 공유 프로그램을 통해 최신 기술 트렌드에 대한 이해를 높였다.

이날 행사에서는 생성형 AI를 비롯한 첨단 기술을 금융업에 적용할 수 있는 다양한 혁신 방안을 모색하며, AI 전환에 대한 실질적인 방향성과 가능성을 논의했다.

행사의 핵심 프로그램인 'AX Talk'에서는 강태영 은행장이 직원들과 직접 마주 앉아 조직의 디지털 전환 방향과 일하는 방식 변화에 대해 허심탄회하게 소통하는 시간을 가졌다. 직원들은 AI 활용에 따른 기대와 우려, 현장에서의 겪는 애로사항 등을 자유롭게 공유했으며, 이에 대해 은행장이 직접 답변하며 공감과 이해를 높였다.

강태영 NH농협은행 은행장은"AX는 단순한 기술 도입을 넘어 조직 구성원 간 공감과 실행력이 함께 뒷받침되어야 한다"며"앞으로도 열린 소통을 기반으로 AX 중심의 금융 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com