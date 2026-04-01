NH농협은행, ㈜머스트리와 LLM 기반 자동대출 시스템 공동 추진

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 ㈜머스트리와 31일 서울 종로구 NH농협타워에서 '금융산업 대출구조의 효율성 향상 및 AX를 위한 LLM기반 자동대출 시스템 공동 추진을 위한 전략적 업무협약'(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약은 기술평가 대출 심사의 효율성을 높이고, AI를 접목한 차세대 기술금융 프로세스를 구축하기 위해 마련됐다. 양사는 이번 협약을 통해 ▲LLM기반 기술평가보고서 자동 생성 ▲대출심사 의사결정 지원 체계 고도화 등을 단계적으로 공동 추진할 계획이다.
㈜머스트리는 AI 기반 핵심 기술 개발과 시스템 구축을 담당하며, NH농협은행은 여신심사 기준 및 정책 제공과 함께 500건 이상의 기술 평가보고서, 익명 처리된 기업 연체 및 재무 데이터를 지원한다. 또한 PoC(개념검증) 환경 제공 및 실증·검증을 수행할 계획이다.
양사는 이를 통해 심사자료 작성 및 검토 시간을 단축하고, 심사 품질의 균일성을 확보할 것으로 기대하고 있다. 더불어 문서 진위 확인과 담보 이력 추적 기능을 기반으로 내부통제를 강화하고 부당대출 예방에도 기여할 전망이다.
김성환 ㈜머스트리 대표는 "머스트리가 보유한 AI·블록체인 기술력과 금융기관 실증 경험을 바탕으로, NH농협은행과 함께 신뢰할 수 있는 기술금융 대출자동화 체계를 구현하겠다"며 "금융권 전반에 적용 가능한 차세대 대출심사 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
NH농협은행 강태영 은행장은 "이번 협약은 기업금융 심사의 효율성과 투명성을 높이는 동시에 기술 금융의 새로운 가능성을 여는 계기가 될 것"이라며 "AI LLM기술을 접목한 실증을 통해 금융산업 AX혁신을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.
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