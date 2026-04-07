NH농협은행, 한국금융연수원과 'ESG 플로깅' 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 7일 여의도 한강공원에서 한국금융연수원 임직원과 ESG 플로깅 행사를 실시했다.
- 임직원들은 여의나루역 기점으로 마포대교 방향 한강공원 둔치에서 쓰레기 수거와 분리배출을 진행했다.
- 이준수 원장과 박현동 부행장은 ESG 가치 실천과 지속가능한 미래를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = NH농협은행은 서울 여의도 한강공원에서 한국금융연수원 임직원들과 함께 'ESG 환경보호 한강 플로깅' 행사를 실시했다고 7일 밝혔다.
이번 행사는 NH농협은행의 ESG 경영 실천의 일환으로 마련됐다. 임직원들은 여의나루역을 기점으로 마포대교와 원효대교 방향, 한강공원 둔치 일대를 걸으며 쓰레기 수거 및 재활용품 분리배출 등 환경정화 활동을 진행했다.
이준수 한국금융연수원 원장은 "금융인재를 양성 기관으로서 전문 역량 교육뿐 아니라 ESG가치를 내재화하는 교육에도 힘쓰고 있다"며 "이번 행사가 임직원들에게 환경의 소중함을 체감하고 일상 속 실천의 중요성을 느끼는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
박현동 NH농협은행 투자상품·경영지원부문 부행장은 "일상에서 환경보호를 실천하는 것이 진정한 ESG경영의 출발점"이라며 "앞으로도 다양한 환경·사회공헌 활동을 통해 지속가능한 미래를 만들어가는데 앞장서겠다"고 밝다.
eoyn2@newspim.com