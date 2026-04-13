NH농협은행, '2026 NH올원뱅크 아마추어 테니스오픈' 성료

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 3월 28일부터 12일까지 '2026 NH올원뱅크 아마추어 테니스 오픈' 대회를 성황리에 마무리했다.
- 올해 7회째 대회에는 1200여명의 아마추어 테니스 동호인들이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.
- 12일 결승전에서 올원뱅크부, 대학클럽부, 신인부, 개나리부, 오픈부 등 6개 부문의 우승팀이 결정됐다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 3월 28일부터 4월 12일까지 '2026 NH올원뱅크 아마추어 테니스 오픈' 대회를 성황리에 마무리했다고 13일 밝혔다.
올해로 7회째인 이번 대회에는 1200여명의 아마추어 테니스 동호인들이 열띤 경쟁을 펼쳤다. 특히 남녀 대학클럽부가 대회의 활력을 더했다.
지난 12일 진행된 결승전에는 ▲올원뱅크부 장성규·유동희씨 조 ▲남·녀 대학클럽부 남자부 동국대학교 팀, 여자부 고려대학교 팀 ▲신인부 태윤기·심두수씨 조 ▲개나리부 최지애·지남미씨 조 ▲오픈부 백동엽·김학윤씨 조가 각각 우승을 차지하며 대회의 대미를 장식했다.
이번 대회 참가자들에게는 기념품으로 쌀 소비 촉진을 위해 농협식품의 혼합잡곡과 쌀로팝 과자를 제공했다.
NH농협은행 임세빈 수석부행장은 "테니스를 향한 동호인들의 뜨거운 열정과 관심 속에서 인상적인 명경기들이 이어지며 대회를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 지속적인 스포츠 마케팅을 통해 건강한 스포츠 문화 형성에 기여하겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com