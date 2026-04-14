NH농협금융, 창원에 해양·항공·방산 종합지원센터 개소

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주 이찬우 회장은 14일 경남 창원에 해양·항공·방산 종합지원센터를 개소했다.
- 은행·손보·증권·캐피탈 계열사가 협업해 기업여신·보험·IPO 등 종합서비스를 제공한다.
- 동남권 산업에 5년간 10조원을 지원하며 지역 균형성장을 뒷받침한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융지주는 정부의 '5극3특 국가균형성장' 정책에 발맞춰 동남권(부산, 울산, 경남) 지원을 강화하기 위해 '농협금융 해양·항공·방산 종합지원센터'를 경남 창원에 개소했다고 14일 밝혔다.
이날 행사는 농협금융지주 이찬우 회장, 농협은행 강태영 은행장을 비롯한 농협금융 임직원과 이상연 경남경영총협회 회장, 이효근 경남신용보증재단이사장 등 50여명이 참석했다.
NH농협금융은 센터에 은행, 손해보험, 증권, 캐피탈 등 계열사 협업체계를 구축하고 종합금융서비스를 제공해 동남권 관련 산업의 성장을 위한 핵심 인프라로 활용할 계획이다.
구체적으로 ▲은행은 기업여신·외환 ▲손해보험은 선박 보험, 적하 보험 ▲증권은 회사채 발행, IPO 주선, 기업금융 지원 ▲캐피탈은 기업여신 등을 담당해 농협금융의 계열사 역량을 모아 기업에 필요한 금융 솔루션을 One-Stop으로 지원한다. 해당 산업 및 지역에는 향후 5년간 10조원을 지원한다.
이찬우 NH농협금융지주 회장은"이번 센터는 농협금융 모든 계열사가 가진 전문 역량을 하나로 결집하여 동남권의 핵심 산업에 최적화된 금융 솔루션을 제공하는 종합 금융 인프라가 될 것"이라고 강조했다.
romeok@newspim.com