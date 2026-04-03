농협금융, 차량 2부제 자율 시행…에너지 절감 대응 확대

5부제 이어 2부제 권장…출장·차량 운행 최소화
[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = NH농협금융지주가 중동발 에너지 위기에 대응해 차량 2부제 자율 시행에 나선다.
농협금융은 정부의 자원안보 위기경보가 3단계(경계)로 격상됨에 따라 오는 6일부터 임직원을 대상으로 차량 2부제(홀짝제)를 자율적으로 시행한다고 3일 밝혔다.
앞서 농협금융은 지난 3월 24일부터 그룹 차원에서 차량 5부제를 의무 도입한 바 있다. 이번 조치는 공공부문 중심으로 시행되는 2부제에 민간 금융사도 동참하는 차원이다.
이에 따라 농협금융은 전 계열사에 2부제 참여를 권장하고 업무용 차량 운행 최소화, 대중교통 이용 확대, 시차 출퇴근제 활용, 불필요한 출장 및 행사 자제 등을 추진한다. 향후 자원안보 상황에 따라 2부제 의무 도입 등 추가 조치도 검토할 계획이다.
이찬우 농협금융 회장은 "중동 전쟁 장기화로 촉발된 에너지 위기 상황에서 민간 부문의 역할이 중요하다"며 "자원 절약과 경제 안정에 기여할 수 있는 방안을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
hkj77@newspim.com