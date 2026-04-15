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에이비엠랩, NH농협은행과 플랫폼 운영 효율화 PoC 추진

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AI 핵심 요약

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  • 에이비엠랩이 15일 NH농협은행과 NH오픈비즈니스허브 PoC를 추진했다.
  • 플랫폼 운영 효율화와 스타트업 발굴·협업 프로세스를 데이터 기반으로 정교화한다.
  • AI 솔루션으로 오픈이노베이션 경쟁력을 높이고 실효성을 검증한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오픈비즈니스허브 혁신기업 발굴·협업매칭 프로세스 고도화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI)·데이터 기반 솔루션 기업 에이비엠랩은 NH농협은행과 함께 NH오픈비즈니스허브 플랫폼 운영 효율화를 위한 PoC(개념검증)를 추진한다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 PoC는 NH오픈비즈니스허브의 운영 전반을 체계화하고 데이터 기반의 혁신기업 발굴 및 협업매칭 프로세스를 효율화하기 위한 것이다. 스타트업 발굴, 검토, 협업 연계, 운영관리까지 이어지는 전 과정을 보다 정교하게 연결함으로써 플랫폼 운영 효율성과 현업 활용도를 동시에 높일 계획이다.

특히 스타트업 데이터의 축적·관리·활용 체계를 효율화하고 혁신기업 발굴 프로세스 정교화, 협업매칭 운영 효율 제고, 데이터 기반 관리 체계 강화, 플랫폼 활용성과 확장성 검증을 통해 NH농협은행의 오픈이노베이션 운영 경쟁력을 높인다. 실제 운영 현장에서 반복적으로 발생하는 업무를 보다 효율적인 구조로 전환해 플랫폼이 단순 관리 도구를 넘어 데이터 기반 협업 허브로 기능할 수 있도록 하는 데 의미가 있다.

에이비엠랩 NH농협은행. [사진=에이비엠랩]

에이비엠랩은 AI 예측 기반의 SaaS(서비스형 소프트웨어) 솔루션을 바탕으로 데이터 가공, 데이터 패턴 분석, 맞춤형 추천 및 운영 최적화 영역에서 역량을 축적해온 기업이다. 다양한 데이터를 실제 의사결정에 활용 가능한 구조로 전환하는 설계 역량과, 복잡한 운영 프로세스를 서비스화하는 실행력을 강점으로 보유하고 있다. 이를 기반으로 공공·교육·민간 영역에서 다양한 디지털 전환 및 플랫폼 구축 경험을 쌓아왔으며 이번 PoC로 금융권 오픈이노베이션 환경에 최적화된 데이터 기반 운영 체계의 실효성을 검증한다.

이예석 에이비엠랩 이사는 "PoC는 단순한 기능 개선을 넘어 혁신기업 발굴과 협업 연계 과정 전반을 데이터 기반으로 효율화하는 데 의미가 있다"며 "에이비엠랩이 보유한 AI·데이터 분석 역량과 서비스 구현 경험을 바탕으로 NH농협은행의 오픈이노베이션 운영 체계를 한층 더 정교하게 발전시키는 계기가 되도록 하겠다"고 말했다.

NH농협은행 관계자는 "PoC를 통해 NH오픈비즈니스허브의 운영 체계를 보다 효율화하고 스타트업과의 협업 가능성을 더욱 체계적으로 확장할 수 있을 것으로 기대한다"며 "플랫폼 기반의 혁신기업 발굴 및 협업매칭 체계가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 에이비엠랩은 데이터의 수집, 정제, 분석, 활용 전 과정을 아우르는 AI·빅데이터 기반 B2B SaaS 및 컨설팅 역량을 바탕으로 기업과 기관의 디지털 전환 및 운영 고도화를 지원하고 있다. 데이터 활용성과 서비스 실행력을 동시에 갖춘 기술 기업으로서, 향후에도 다양한 산업 분야에서 AI 기반 운영 혁신 사례를 확대해 나갈 예정이다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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