삼성생명, 4월 다이렉트 보험 포인트 2만원 지급

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 4월 한 달간 삼성생명 다이렉트에서 보장형·금융형 보험상품 가입 고객을 대상으로 '4월 다이렉트 보험 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 삼성생명 다이렉트를 통해 대상 보험상품에 신규 가입한 고객을 대상으로 한다. 이벤트 기간은 오는 30일까지이며, 가입 후 3회차 납입 및 정상 유지 조건 충족 시 7월 말 이내 경품이 제공될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 4월 한 달간 삼성생명 다이렉트에서 보장형·금융형 보험상품 가입 고객을 대상으로 '4월 다이렉트 보험 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다. [사진=삼성생명] 2026.04.15 yunyun@newspim.com

먼저 보장형 상품의 경우 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만원에서 최대 2만원이 지급된다. 대상 상품은 '삼성 인터넷 (경증간편) 입원건강보험', '삼성 인터넷 정기보험', '삼성 인터넷 암보험', '삼성 인터넷 비갱신암보험', '삼성 인터넷 (신간편) 암치료보험', '삼성 인터넷 치아보험', '삼성 인터넷 (신간편) 뇌심건강보험' 등 삼성생명 다이렉트의 주요 보장성 상품이다.

금융형 상품 가입 이벤트도 함께 진행된다. '삼성 돌려받는 연금저축보험', '삼성 인터넷 NEW 연금보험'은 월 보험료 25만원 이상 각 상품 최초 가입시 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다. '삼성 바로받는 연금보험'은 5000만원 이상 가입시 네이버페이 포인트 또는 스타벅스 3만원 중 고객이 직접 선택할 수 있다.

각 이벤트의 대상 상품, 보장 내용, 혜택과 지급 조건 등 자세한 사항은 삼성생명 다이렉트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 아울러 가입 과정에서 도움이 필요한 경우 전화 또는 카카오톡 상담을 통해 안내 받을 수 있다. 상품 선택 화면 또는 가입 진행 중 우측 상단 '상담' 메뉴를 통해 간편하게 신청 가능하다.

삼성생명 관계자는 "다이렉트 채널은 고객이 필요한 보장을 스스로 선택하고 빠르게 가입할 수 있다는 점에서 활용도가 높아지고 있다"며 "간편한 가입 경험과 함께 체감할 수 있는 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com