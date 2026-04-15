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삼성생명, 4월 다이렉트 보험 포인트 2만원 지급

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  • 삼성생명이 15일 삼성생명 다이렉트에서 4월 보험 이벤트 진행한다.
  • 보장형·금융형 상품 신규 가입 고객 대상으로 30일까지 네이버페이 포인트 지급한다.
  • 가입 후 3회차 납입 유지 시 7월 말 경품 제공하며 홈페이지 확인 가능하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 4월 한 달간 삼성생명 다이렉트에서 보장형·금융형 보험상품 가입 고객을 대상으로 '4월 다이렉트 보험 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 삼성생명 다이렉트를 통해 대상 보험상품에 신규 가입한 고객을 대상으로 한다. 이벤트 기간은 오는 30일까지이며, 가입 후 3회차 납입 및 정상 유지 조건 충족 시 7월 말 이내 경품이 제공될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 4월 한 달간 삼성생명 다이렉트에서 보장형·금융형 보험상품 가입 고객을 대상으로 '4월 다이렉트 보험 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다. [사진=삼성생명] 2026.04.15 yunyun@newspim.com

먼저 보장형 상품의 경우 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만원에서 최대 2만원이 지급된다. 대상 상품은 '삼성 인터넷 (경증간편) 입원건강보험', '삼성 인터넷 정기보험', '삼성 인터넷 암보험', '삼성 인터넷 비갱신암보험', '삼성 인터넷 (신간편) 암치료보험', '삼성 인터넷 치아보험', '삼성 인터넷 (신간편) 뇌심건강보험' 등 삼성생명 다이렉트의 주요 보장성 상품이다.

금융형 상품 가입 이벤트도 함께 진행된다. '삼성 돌려받는 연금저축보험', '삼성 인터넷 NEW 연금보험'은 월 보험료 25만원 이상 각 상품 최초 가입시 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다. '삼성 바로받는 연금보험'은 5000만원 이상 가입시 네이버페이 포인트 또는 스타벅스 3만원 중 고객이 직접 선택할 수 있다.

각 이벤트의 대상 상품, 보장 내용, 혜택과 지급 조건 등 자세한 사항은 삼성생명 다이렉트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 아울러 가입 과정에서 도움이 필요한 경우 전화 또는 카카오톡 상담을 통해 안내 받을 수 있다. 상품 선택 화면 또는 가입 진행 중 우측 상단 '상담' 메뉴를 통해 간편하게 신청 가능하다.

삼성생명 관계자는 "다이렉트 채널은 고객이 필요한 보장을 스스로 선택하고 빠르게 가입할 수 있다는 점에서 활용도가 높아지고 있다"며 "간편한 가입 경험과 함께 체감할 수 있는 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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