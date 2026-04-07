삼성생명, '1540 청춘·4180 인생' 건강보험 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명이 8일부터 연령별 건강보험 2종을 판매한다.
- 15~40세 대상 1540 청춘대표는 3대 질병과 치아·재해 보장을 강화했다.
- 41~80세 대상 4180 인생대표는 치매와 레켐비 치료비를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 삼성생명이 가입 연령을 40세 기준으로 구분해 연령대별 보장 수요를 반영한 신상품 건강보험 2종을 오는 8일부터 판매한다고 밝혔다.
이번 상품은 만 15세부터 40세까지 가입 가능한 '삼성 1540 청춘대표 건강보험'과 41세부터 80세까지를 대상으로 하는 '삼성 4180 인생대표 건강보험'으로 구성됐다. 각 연령대의 위험 특성과 보장 수요를 반영한 것이 특징이다.
먼저 '삼성 1540 청춘대표'는 청년층의 보장 수요를 반영해 ▲암 ▲뇌혈관▲허혈심장질환 등 3대 질병 진단 시 보험료를 지원하는 특약을 신설했다. ▲치아 치료 ▲생활 재해 ▲청년 스트레스 질환 등 실생활 중심의 보장을 강화하고 가입 초기 1년 이내 진단보험금 감액 기준을 완화해 보장 체감도를 높였다.
고령층을 위한 '삼성 4180 인생대표'는 치매 보장에 집중했다. 경증 이상 치매 진단과 치료비, 통원 치료 등을 보장하며 '치매통합치료비특약' 가입 시 알츠하이머 표적치료제 '레켐비' 치료비도 지원한다.
또한 당뇨 이력을 반영해 진단 후 치매 발생 시 보험금을 2배로 지급하는 특약을 도입했다. 기존 '3·10·5' 간편고지에 당뇨 고지를 추가한 '3·10·5·5' 유형을 적용해 최근 5년 내 당뇨 이력이 없을 경우 보험료를 낮췄다.
삼성생명의 '삼성 The퍼스트 건강보험', '삼성 New플러스원 건강보험'과의 가족결합 할인도 적용된다. 월 납입 보험료 4만원 이상 가입 시 보험료의 5%가 할인되며 대상은 배우자 및 직계존비속이다.
부가 서비스로는 건강케어센터를 통해 세대별 맞춤형 지원을 제공한다. 청년층에는 다이어트·운동·임신·출산 상담을, 고령층에는 요양기관 이용 및 장기요양등급 관련 상담을 지원할 예정이다.
삼성생명 관계자는 "이번 상품은 세대별 특성을 반영해 보장 구조와 서비스를 차별화한 자녀의 청춘과 부모님의 인생을 대표할 수 있는 건강보험"이라며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 전 생애를 아우르는 보험 개발을 위해 노력하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com