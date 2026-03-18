삼성생명, '삼성 밸런스 종신보험' 개정 출시

간편 고지형 신설·연금전환 기능 강화…특허 기반 연금 구조 활용

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 삼성생명은 18일 종신보험의 노후 안전망 기능을 강화한 '삼성 밸런스 종신보험'을 19일부터 개정 출시한다고 밝혔다.

'삼성 밸런스 종신보험'은 종신보험의 사망보장에 더블연금전환 기능을 더한 상품으로, 삼성생명이 개발한 '종신형 신연금구조'가 적용된 것이 특징이다. '더블연금전환특약'을 선택해 사망 시까지 유지하면 전환 시점에 따라 납입 보험료의 150~200%를 총수령액으로 최저 보증받아 노후 생활비로 활용할 수 있다.

[사진=삼성생명]

이때 전환 시점에 따라 최저보증금액은 달라진다. 삼성생명은 해당 구조에 대해 특허청으로부터 특허를 취득했으며 2044년까지 독점적 권리를 보유하고 있다.

이번 개정의 핵심은 고객의 다양한 보험 수요를 반영해 가입 편의성과 연금 활용 유연성을 높인 점이다. 우선 건강상의 이유로 보험 가입이 어려웠던 고객의 보험 접근성을 높이기 위해 '간편고지형'을 새롭게 도입했다.

핵심 기능인 연금 전환 방식도 개선됐다. 기존에는 사망보험금 전액을 연금으로 전환해야 했으나, 개정 상품은 전부 또는 일부 전환이 가능하도록 해 자금 활용 폭을 넓혔다. 연금 전환 가능 시기 또한 기존 '가입 후 20년 경과'에서 '10년 경과'로 단축해 보다 빠른 시점부터 노후 자금으로 활용할 수 있다.

'삼성 밸런스 종신보험'의 가입나이는 만15세부터 60세까지이며, 납입기간은 5·7·10·15·20년납 중 선택할 수 있다.

삼성생명 관계자는 "밸런스 종신보험은 사망 보장과 연금 활용을 동시에 고려한 상품으로 출시 이후 현장에서 높은 관심을 받아왔다"며 "이번 개정을 통해 가입 편의성과 자금 활용 유연성을 높여 고객의 다양한 생애 설계를 지원할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com