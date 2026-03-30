민주평통 무안협의회, '찾아가는 평화통일 교실' 개최

MOU 첫 협력 사업…참여형 교육으로 미래세대 인식 확산

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 민주평화통일자문회의 무안군협의회는 30일 전남 무안 망운초등학교 목양관에서 전교생 29명을 대상으로 '2026년 평화통일 시민교실'을 열었다고 밝혔다.

이번 행사는 민주평통 무안군협의회가 올해 초 무안교육지원청과 체결한 업무협약(MOU) 이후 처음으로 추진한 협력 사업이다. 정부의 통일교육 강화 기조에 발맞춰 지역 현장에서 선제적으로 시행된 사례로 주목된다.

송남수 민주평화통일자문회의 무안군협의회 회장이 30일 오전 무안 망운초등학교 목양관에서 열린 '2026년 평화통일 시민교실'에서 개회사를 하고 있다. [사진=민주평통 무안군협의회] 2026.03.30 ej7648@newspim.com

행사는 ▲통일 노래 배우기▲평화·통일 주제 웹툰 그리기▲평화 키링 만들기▲OX 퀴즈 등 체험형 프로그램으로 구성돼 학생들의 자발적 참여를 유도했다. 학생들은 '우리의 소원은 통일'과 '가자 통일로' 등을 함께 부르며 통일의 의미를 되새겼다.

송남수 민주평통 무안협의 회장은 개회사에서 "미래세대가 평화와 통일의 가치를 자연스럽게 이해하고 공감하는 것이 중요하다"며 "체험 중심 교육을 통해 긍정적 인식을 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

김대성 망운초 교장은 "대통령 직속 헌법기관인 민주평통과 함께 참여형 통일교육을 진행하게 돼 뜻깊다"며 "이번 계기가 학교 현장에서 평화통일 교육을 활성화하는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

특강을 진행한 정행준 초당대 교수는 "전쟁 억제와 평화 유지가 어렵지만 반드시 지켜야 할 가치"라며 "민주주의와 한반도 평화를 위해 미래세대의 관심과 참여가 필요하다"고 강조했다.

민주평통 무안군협의회는 이번 프로그램을 시작으로 지역 초·중·고를 찾아가는 평화통일 교육을 확대할 계획이다. 협의회는 통일교육 거버넌스 구축 모델로서 교육청·학교와의 협력 체계를 전국적으로 확산해 나갈 방침이다.

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