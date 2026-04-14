인바이오 "1분기 농협 매출 전년比 132% 증가"

AI 핵심 요약beta
- 이나영 기자가 14일 인바이오 1분기 농협 매출 38억원(전년比 132%↑)을 보도했다.
- 특판팀 개설로 전국 17개 농협 특판지사 운영하며 성장을 견인했다.
- 올해 농협 매출 120억원 목표로 특판 조직 확대와 포트폴리오 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인바이오가 1분기 농협 매출이 전년 동기 대비 132% 성장한 38억원을 기록했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 특판팀 개설을 통한 영업 확대가 성장을 견인했다. 현재 경기·강원·충청·전라·경상도 등 전국 17개 농협 특판지사를 운영 중이다.
인바이오는 석회황 기반 친환경 제품을 포함해 173개 품목의 작물보호제 포트폴리오를 보유하고 있다. 농협 특판팀 외에도 전국 10개 자체 영업 지점을 운영하고 있다. 지난 3~4년간 거래처 구조조정을 통해 우량 거래처 중심으로 영업 효율화를 완료했다.
농협경제지주는 국내 최대 영농자재 유통망을 바탕으로 약 1.2조원 규모의 작물보호제 계통공급 시장을 형성하고 있다. 인바이오는 이를 핵심 판매 채널로 보고 특판 조직 확대를 추진 중이다. 2분기부터 영농 성수기에 진입하는 점을 감안해 올해 농협 매출 120억원 이상을 목표로 하고 있다.
회사 관계자는 "올해 농협 특판 조직을 전국 단위로 확대하며 영업력을 집중한 결과 1분기부터 가시적인 성과가 나타나고 있다"며 "성수기 효과가 집중되는 2분기부터 실적 성장세가 더욱 가팔라질 것으로 예상되며, 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해나갈 것"이라고 설명했다.
nylee54@newspim.com