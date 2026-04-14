뉴로핏, 日 의료영상기술전시회 참가…뇌 영상 분석 AI 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 뉴로핏이 14일 17일부터 19일 일본 요코하마 ITEM 2026에 참가한다.
- 호쿠야쿠 다케야마 홀딩스와 공동부스에서 뉴로핏 아쿠아 AD를 선보인다.
- 일본 알츠하이머 치료 모니터링 솔루션 공급 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뉴로핏은 오는 17일부터 19일(현지 시간)까지 일본 요코하마에서 열리는 국제의료영상기술전시회(ITEM 2026)에 참가한다고 14일 밝혔다.
뉴로핏은 이번 전시회에서 일본 의료기기·의약품 전문기업 호쿠야쿠 다케야마 홀딩스와 공동 부스를 마련하고, 치매 치료제 처방과 치료 효과, 부작용을 모니터링할 수 있는 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아 AD(Neurophet AQUA AD)'를 선보인다.
뉴로핏 아쿠아 AD는 MRI(자기공명영상)와 PET(양전자방출단층촬영) 영상을 정량 분석해 항아밀로이드 항체 치료제 투약 과정에서 필요한 뇌 영상 분석 기능을 제공하는 소프트웨어다. 이와 함께 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아(Neurophet AQUA)'와 PET 영상 정량 분석 소프트웨어 '뉴로핏 스케일 펫(Neurophet SCALE PET)'도 소개한다.
뉴로핏은 현지 유통·영업 파트너인 호쿠야쿠 다케야마 홀딩스와 협력해 잠재 고객사 발굴에 나설 계획이다. 이를 통해 일본 내 고객 접점을 확대하고 향후 영업 활동에도 속도를 낸다는 방침이다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "일본에서 알츠하이머병 치료제 처방이 점진적으로 증가하면서 부작용을 모니터링할 수 있는 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "이번 전시회 참가를 계기로 현지 의료기관을 중심으로 제품 공급 확대를 추진할 것"이라고 말했다.
한편 ITEM 2026은 일본 방사선학 종합학술대회(JRC)와 함께 열리는 아시아 최대 규모의 의료영상 전시회로, MRI와 CT(컴퓨터단층촬영) 등 영상 장비와 IT 솔루션이 함께 소개되는 행사다.
sykim@newspim.com