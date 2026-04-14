로킷헬스케어, UAE 왕실계 투자사 MIG와 지분 투자 JV 설립 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 로킷헬스케어가 14일 UAE 왕실 MIG와 지분 투자 및 합작법인 MOU 체결했다.
- MIG가 300억원 투자하고 로킷이 AI 장기재생 기술 현물 출자한다.
- UAE를 거점으로 GCC·유럽 시장 진출하며 상세 계약 및 공장 설립 착수한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로킷헬스케어가 UAE 왕실계 투자기관인 마스터 인베스트먼트 그룹(MIG)과 지분 투자 및 합작법인 설립을 위한 업무협약을 14일 체결했다고 밝혔다.
MIG는 약 300억원(2천만 달러) 규모의 자본을 투자하며, 로킷헬스케어는 AI 장기재생 플랫폼 핵심 기술을 현물 출자한다. 회사에 따르면 이번 협약은 중동 및 유럽 시장 진출을 위한 투자 파트너 확보다.
UAE 라스알카이마 왕실의 H.H. 셰이크 압둘라 빈 모하메드 빈 사크르 알 카시미 CEO(압둘라 왕자)는 최근 서울 로킷헬스케어 본사를 직접 방문했다. 압둘라 왕자는 로킷의 AI 장기재생 및 역노화 기술을 검증하고 향후 사업 비전을 논의했다.
양사는 빠른 시일 내 상세 본 투자 계약을 체결하고 현지 공장 및 합작법인 설립 절차에 돌입하기로 합의했다. 신설 합작법인 'ROKIT MENA(가칭)'는 UAE를 거점으로 AI 장기재생의학 클리닉 및 현지 생산 상용화 거점을 마련한 후, 사우디아라비아를 비롯한 GCC(걸프협력회의) 주요국과 유럽 시장까지 의료 네트워크를 확장할 계획이다.
MIG는 국가 전략 산업 유치와 인프라 구축을 주도하는 앵커 투자사로, 글로벌 딥테크 기업에 선제적으로 투자해 왔다. MIG가 로킷헬스케어를 선택한 것은 AI 재생의학 기술을 자국의 첨단 의료 자급제 및 의료 관광 허브 구축의 핵심 동력으로 판단했음을 의미한다.
로킷헬스케어는 약 1500만 명의 잠재 환자가 있는 GCC 시장을 확보함으로써 미국, 중국에 이어 중동·유럽을 잇는 글로벌 직판 채널을 완성하게 된다. 신설 합작법인은 'AI 플랫폼-의료 서비스-정밀 진단'이 결합된 고부가가치 반복 수익 구조를 창출하는 비즈니스 모델로 운영될 예정이다.
로킷헬스케어 관계자는 "엄중한 국제 정세 속에서도 압둘라 왕자가 직접 방한한 것은 당사의 AI 재생의학 기술이 지닌 압도적 가치를 방증하는 것"이라며 "이번 대규모 투자 및 JV 설립을 기점으로 로킷헬스케어는 글로벌 AI 장기재생 분야를 선도하는 게임체인저로 도약할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com