제주은행, '소상공인 특화 신용평가체계' 시범사업 참여

AI 핵심 요약beta
- 제주은행이 14일 금융위 AI 기반 소상공인 특화 신용평가모형 시범사업에 참여한다.
- 7개 은행 중 지방은행으로는 유일하며 8월 규정 개정 후 여신 심사가 시작된다.
- 제주 지역 특성에 맞춰 비금융 데이터 활용과 ERP 결합으로 소상공인 서비스를 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 제주은행은 금융위원회가 추진하는 'AI 기반 소상공인 특화 신용평가모형(SCB)' 시범사업에 7개 참여 은행 중 지방은행으로는 유일하게 참여한다고 14일 밝혔다.
금융위원회는 오는 8월경 관련 규정 개정 및 시스템 구축을 완료하고 시범 운영기관을 중심으로 SCB 기반 여신 심사가 개시되도록 준비하는 한편, 금융권 참여 확대를 독려할 방침이다.
SCB(Small-Business & Self-ownership Credit Bureau)는 담보·금융이력 중심 평가의 한계를 보완하고, 매출·업종·상권 등 비금융 데이터를 활용해 소상공인의 미래 성장가능성을 AI로 평가하는 소상공인 특화 신용평가 체계다.
특히 제주 지역은 음식·숙박업과 도소매업 비중이 높아 SCB의 비금융 데이터 활용 실효성이 타 지역 대비 더 클 것으로 기대된다. 제주은행은 SCB 도입을 통해 미래성장성이 높은 차주를 선별하는 차별화된 심사체계를 구축할 계획이다.
나아가 제주은행은 업계 최초로 구축한 ERP 기반 전략신용평가모형과 ERP뱅킹 서비스 'DJ Bank'에 SCB를 결합해, 비대면·디지털 채널을 통한 소상공인 금융 서비스를 전국으로 확대할 예정이다.
제주은행 관계자는 "지방은행 중 유일하게 이번 시범사업에 참여하는 만큼, 지역 소상공인과 자영업자의 현실과 가능성이 금융 현장에서 제대로 반영되도록 책임감을 갖고 임하겠다"며, "제주은행은 지난 1년간 ERP를 활용한 임베디드 금융을 실험해 온 경험과 SCB를 활용해, 소상공인에게 보다 실질적인 금융 기회를 제공하도록 노력하겠다"고 전했다.
romeok@newspim.com