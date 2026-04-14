신한자산운용, 'SOL AI반도체TOP2플러스' 순자산 3500억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 14일 SOL AI반도체TOP2플러스 ETF가 상장 3주 만에 순자산 3500억원을 돌파했다고 밝혔다.
- 13일 기준 개인 순매수 1960억원에 연금·기관 유입 더해 3864억원 규모다.
- 삼성전자·SK하이닉스 중심으로 반도체 대형주와 밸류체인에 집중 투자한다.
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SK하이닉스 24.53%, 삼성전자 24.16%, 삼성전기 16.34% 등
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 14일 자사 'SOL AI반도체TOP2플러스' 상장지수펀드(ETF)가 상장 3주 만에 순자산 3500억원을 돌파했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 13일 기준 SOL AI반도체TOP2플러스의 개인투자자 누적 순매수 금액은 1960억원이다. 여기에 연금계좌를 통한 매수와 기관투자자 자금 유입을 더한 순자산은 3864억원 규모로 집계됐다.
SOL AI반도체TOP2플러스는 국내 반도체 대형주와 핵심 밸류체인에 집중 투자할 수 있도록 설계됐다. 주요 구성 종목은 SK하이닉스(24.53%), 삼성전자 (24.16%), 삼성전기(16.34%), SK스퀘어(14.59%) 등이다.
해당 ETF는 국내 반도체 대표 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로, SK하이닉스 지주사인 SK스퀘어를 함께 편입해 AI 메모리 핵심 수혜 기업에 대한 투자 효율을 높인 것이 특징이다.
AI 시대 필수 부품인 기판과 MLCC 분야에서 구조적 성장 동력을 확보한 삼성전기, 초고다층 MLB 기판 대표주인 이수페타시스 등 핵심 밸류체인 기업에도 투자해 반도체 시장의 주도 업종 전반에 폭넓게 대응할 수 있도록 구성됐다.
이번 4월 정기변경에서는 반도체 대형주 외 소부장(소재·부품·장비) 영역에서도 최근 산업 트렌드를 적극 반영했다고 회사는 전했다. 새롭게 편입된 LG이노텍은 반도체 기판 사업에서의 본격적인 체질 개선을 바탕으로 반도체 산업 내 존재감을 빠르게 키우고 있으며, ISC는 CPO 테스트 소켓 관련 수혜 기대가 부각되며 광통신 밸류체인의 핵심 수혜주로 주목받고 있다는 설명이다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "중동 지정학적 리스크가 다소 완화되는 국면에서 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 국내 반도체 섹터의 반등이 가장 두드러지게 나타났다"며 "1분기 어닝 서프라이즈를 기록한 삼성전자를 중심으로 하반기로 갈수록 SK하이닉스를 비롯한 국내 반도체 기업들의 이익 모멘텀이 더욱 확대될 것으로 기대된다"고 말했다.
이어 "반도체 업황 회복과 실적 개선 흐름이 맞물리는 현시점에 SOL AI반도체TOP2플러스를 활용하면 국내 반도체 대형주의 상승 모멘텀에 보다 탄력적으로 참여할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com