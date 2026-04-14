안도걸 의원 "민주당 특위, 5400억 민생방패 구축...중동 충격 선제 차단"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특위가 16일 유가 급등 대응으로 5397억원 추경 예산을 확보했다.
- 안도걸 의원이 주도한 예산은 농어민 유가 보조금과 산업 지원에 집중 배분했다.
- 고유가 피해 업종 지원과 전기차 보급 등 에너지 자립 사업도 포함했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회가 국제 유가 급등으로 인한 경제 충격을 완화하기 위해 5397억 7900만원 규모의 추경 예산을 확보했다.
경제대응 특위 간사를 맡은 안도걸 의원(광주 동남을)이 예산 편성을 주도했다. 이번 조치는 국제 유가 급등과 공급 불안이 국내 물가와 민생으로 확산되는 것을 차단하기 위한 것이다.
추경 예산은 농어민과 서민, 산업 전반에 대한 직접 지원에 중점을 뒀다. 무기질 비료 가격 보조와 축산 사료 구매자금 지원으로 농축산 분야 부담을 완화했고, 농기계·어업인·시설농가 등에 대한 유가연동 보조금을 한시적으로 확대했다. 나프타 수급 안정, 연안여객·화물선 지원, 해운·물류기업 해외시장 개척 지원 등으로 산업 전반의 비용 상승 압력을 완화했다.
에너지 위기 극복을 위한 예산은 고유가 피해 업종 유류비 직접지원, 원자재 수급·피해산업 지원, 에너지전환 지원 등 3개 분야 17개 사업에 배분됐다. 고유가 피해 업종 유류비 직접지원에는 농기계 면세경유 유가연동보조금 5,288억원, 어업인 면세경유 유가연동보조금 938억원 등이 포함됐다. 원자재 수급·피해산업 지원으로는 나프타 수급안정 지원 2,049억원, 축산용 사료원료 구매자금 지원 500억원 등이 배정됐다.
단기 위기 대응을 넘어 중장기 에너지 자립 기반도 강화했다. 전기차 보급 확대 600억원, 베란다 태양광 설치 지원 125억원, 노후 인버터 교체 융자 지원 118억원 등 분산형 에너지 기반 확대 정책을 반영했다.
안 의원은 "이번 대응은 위기 상황에서 국가가 국민을 보호해야 하는 방식을 보여준 사례"라고 말했다. 그는 "앞으로 에너지 수급 다변화, 가격 안정 장치 제도화, 전략 비축 확대 등 후속 대응을 통해 민생 안정으로 이어가겠다"고 밝혔다.
chogiza@newspim.com