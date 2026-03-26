민주, 석화·정유·주유소 업계 사회적대화기구 출범..."가격 전가 구조 개선"

유가 급등기 중소기업·주유소 부담 덜고 상생협력 구조 마련

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 을지로위원회가 26일 국제유가 급등에 따른 가격 전가 문제 해결을 위해 석유화학 업계 및 정유·주유소 업계와 사회적대화기구를 출범하고 본격적인 논의에 착수했다.

민병덕 을지로위원장은 이날 국회의원회관에서 열린 사회적대화기구 출범식에서 "그동안 유가 급등기마다 불균형한 거래 구조 속에서 가격 전가는 반복되어 왔고, 그 부담은 고스란히 중소 플라스틱 제조업체나 주유소가 짊어져 왔다"라며 "가격 결정 과정의 투명성과 공정성을 확보하고 납품단가 및 공급가격이 합리적으로 연동되도록 하여 상생협력 구조를 만들어 가겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 민병덕 더불어민주당 을지로위원회 위원장이 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 유가급등에 따른 대책 마련을 위한 정유업계 간담회에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.03.20 jk31@newspim.com

최근 국제유가 급등으로 정유사의 국내 공급이 축소되고, 이에 따라 석유화학 업계에서는 에틸렌 생산 중단 및 감산 사례가 발생하는 한편, 합성수지 가격이 약 50% 수준까지 급등하는 등 원재료 가격 상승과 공급 축소가 동시에 진행되는 복합 위기 상황이 나타나고 있다.

특히 플라스틱 중소 제조기업의 경우 원재료 가격 상승분이 납품 단가에 충분히 반영되지 못하고 있으며 수급 불안정에 따른 생산 차질, 납기 지연, 수익성 악화 등 경영 전반의 어려움이 가중되고 있다.

정유업계 또한 원유 가격 상승이 실제 도입단가와 재고 상황을 충분히 반영하지 않은 채 신속하게 공급가격에 반영되고, 전속계약 및 사후정산 구조 등으로 인해 주유소의 경영 부담이 가중되고 있다는 지적이 제기되고 있다.

이에 국회와 업계, 정부가 함께 참여하는 사회적대화기구를 통해 가격결정 구조, 수급 정책, 납품 거래 관행 등을 종합적으로 점검하고 제도개선 방안을 마련한다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 민병덕 더불어민주당 을지로위원회 위원장이 19일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 유가급등에 따른 대책 마련을 위한 석유화학 업계 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.03.19 jk31@newspim.com

석유화학업계 사회적대화기구는 LG화학, 한화솔루션, 롯데케미칼 등 유화와 관련 중소기업, 대기업, 관계 부처가 참여해 가격 및 수급 안정화 방안, 납품대금연동제 실효적 적용 등을 논의한다.

정유·주유소 분야 사회적대화기구는 SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크 등 정유업체와 주유소업계, 관계 부처가 참여해 공급가격 산정기준, 전속계약 및 사후정산 구조, 카드 결제 허용을 통한 유동성 확보 등을 논의한다.

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