휴온스바이오파마, 신임 대표에 이정희 전무 선임

AI 핵심 요약beta
- 휴온스바이오파마가 14일 이정희 전무를 신임 대표로 선임했다.
- 이정희 대표는 피부 미용 분야 23년 경력을 쌓았으며 해외 사업 기반을 구축했다.
- 중국 휴톡스 허가 후 수출 확대와 글로벌 시장 진출을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스바이오파마는 신임 대표이사로 이정희 전무를 선임했다고 14일 밝혔다.
이정희 대표는 1976년생으로 핀란드 알토대학교에서 MBA를 취득했다. 이후 입센코리아, 한화제약, 휴젤, 대웅제약, 제테마, 종근당바이오 등에서 23년 이상 근무하며 피부 의료미용 시장에서 마케팅, 영업, 전략기획 분야 경험을 쌓았다.
특히 휴젤과 대웅제약 재직 시절 해외 사업개발을 담당하며 글로벌 시장 진출 기반을 구축한 것으로 평가받는다.
휴온스바이오파마는 앞서 지난 1월 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 보툴리눔 톡신 '휴톡스(Hutox, 국내 제품명 리즈톡스·LIZTOX)' 100단위에 대한 품목허가를 획득했으며, 지난달 첫 출하를 시작했다.
이정희 대표는 "중국에서 품목허가를 획득하고 수출을 본격화하는 중요한 시점에 있다"며 "올 하반기 중국 수출 확대와 차세대 제품 연구개발 강화를 통해 지속 성장 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
현재 휴온스바이오파마는 태국과 러시아 등 16개국에 제품을 공급하고 있으며, 향후 남미, 중동, 동남아시아 등을 중심으로 글로벌 시장 확대에 나설 계획이다.
sykim@newspim.com