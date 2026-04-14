에쎈테크, 美 HVAC-R 유통사 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 에쎈테크가 14일 미국 최대 HVAC-R 유통사에 호스 피팅과 코어 리무벌 툴을 추가 공급한다.
- 기존 볼밸브·무용접 피팅 공급선을 핵심 액세서리까지 전환받는다.
- 고압 안정성과 누설 방지 기능으로 북미 시장 입지를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 냉동공조 부품 전문기업 에쎈테크가 미국 최대 규모의 HVAC-R(냉동공조) 유통사에 호스 피팅과 코어 리무벌 툴 등을 추가 공급하기로 했다고 14일 밝혔다.
대창 그룹 계열사인 에쎈테크는 기존에 냉매용 볼밸브와 무용접 피팅을 공급해온 미국 유통사 N사로부터 핵심 액세서리 제품군까지 공급선을 전환받기로 결정했다. 이는 기존 미국 내 공급처에서 조달하던 제품들을 에쎈테크로 변경하는 것이다.
회사에 따르면 호스 피팅은 배관과 밸브를 기밀하게 연결해 냉매 흐름을 안정적으로 유지하는 부품이다. 안티 블로우백 기능을 적용해 유지보수 과정에서의 냉매 누설을 방지하고 작업 효율성을 높였다. 코어 리무벌 툴은 시스템 압력을 유지한 상태에서 밸브 코어를 교체할 수 있도록 설계된 장비로 작업 안전성과 정비 효율을 동시에 높일 수 있다.
에쎈테크는 고압 환경에서도 안정적인 성능을 구현하는 설계 기술과 품질 경쟁력을 바탕으로 북미 시장에서 고객 신뢰를 구축하고 있다.
에쎈테크 김성범 대표이사는 "이번 협력 확대는 자사의 기술력과 품질 신뢰도가 글로벌 시장에서 다시 한번 검증된 결과"라며 "제품군 확대와 공급 물량 증대를 통해 북미 HVAC 부품 시장 내 독보적인 입지를 굳건히 할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com