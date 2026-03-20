에쎈테크, 영국 기업과 'CO₂ 냉매용 볼밸브' 초도 공급 협의

UL 인증 획득 후 H사와 초도 물량 협의 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 황동 밸브 및 피팅 전문기업 에쎈테크는 영국에 본사를 둔 글로벌 기업 H사와 CO₂ 냉매용 볼밸브 초도 공급 물량 협의를 마무리하고 현재 수주를 앞두고 있다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 이 회사는 최근 CO₂(R-744) 냉매용 볼밸브 제품이 미국 UL(Underwriters Laboratories) Listed 인증을 획득하며 기술력을 입증했다. 이번 협의는 에쎈테크가 개발한 CO₂ 냉매 시스템용 고압 볼밸브가 냉동·냉각 설비 시장에서 기술 경쟁력을 인정받으며 추진됐다.

특히 CO₂ 냉매 시스템은 고압 환경에서 운용되는 만큼 안정성과 내구성이 중요해 관련 부품에 대한 엄격한 안전 인증과 품질 기준이 요구된다. 에쎈테크는 CO₂ 냉매 환경에 최적화된 밸브 구조와 고압 대응 설계 기술을 적용해 제품을 개발했으며, 이번 UL 인증을 통해 제품의 안전성과 신뢰성을 국제적으로 검증받은 것으로 평가된다.

에쎈테크 로고. [사진=에쎈테크]

또한 CO₂ 냉매는 오존층 파괴지수(ODP)가 없고 지구온난화지수(GWP)가 낮은 친환경 냉매로 평가받으며 대형 냉동 설비, 물류센터, 데이터센터 냉각 시스템 등 다양한 산업 분야에서 적용 범위가 확대되고 있다.

김성범 대표는 "UL 인증 획득 이후 글로벌 냉동·냉각 설비 기업들로부터 제품 문의가 이어지고 있다"며 "현재 영국에 소재한 글로벌 기업 H사와 초도 물량 공급을 위한 협의를 완료했으며 수주 절차가 진행 중"이라고 밝혔다.

그는 "CO₂ 냉매는 친환경 냉매로서 글로벌 탄소중립 정책과 맞물려 냉동·냉각 산업에서 빠르게 확대되고 있다"며 "이번 공급 협의를 계기로 북미와 유럽을 중심으로 글로벌 시장 확대에 속도를 낼 계획"이라고 전했다.

한편 에쎈테크는 앞으로도 친환경 냉매 시장을 겨냥한 고부가가치 밸브 제품 개발과 글로벌 인증 확보를 통해 해외 시장 확대를 지속적으로 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com