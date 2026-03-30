노사발전재단, 헌혈 봉사활동 진행…소아암 환자 돕는다

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단은 30일 서울 공덕동 재단 본부에서 혈액 수급난 해소와 생명 존중 문화 확산을 위한 '2026년 생명나눔 사랑愛 현혈 봉사활동'을 진행했다고 밝혔다.

대한적십자사와 협력해 진행한 이번 행사에는 재단 임직원뿐만 아니라 인근 지역 주민들까지 함께 참여해 만성적인 혈액 부족 상황을 완화하는 데 힘을 보탰다.

행사에는 재단 내 양대 노동조합 위원장과 사측 대표도 공동 참여했다. 재단은 인근 주민들의 참여를 독려하고, 헌혈자의 빈혈과 어지럼증 등 예방을 위해 전통시장 음료 쿠폰을 지급해 참여자의 건강과 지역사회 상생을 동시에 챙겼다고 설명했다.

윤준형 노동부 유관기관 노동조합 위원장(앞줄 왼쪽 여섯번째) , 박종필 노사발전재단 사무총장(앞줄 왼쪽 일곱번째), 이정훈 대표노조 재단노동조합 위원장(앞줄 왼쪽 여덟번째)이 30일 노사발전재단 '2026년 생명나눔 사랑愛 현혈 봉사활동' 행사에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=노사발전재단] 2026.03.30 sheep@newspim.com

재단은 헌혈 캠페인을 지속하고, 모은 헌혈증은 한국백혈병어린이재단에 기부해 소아암 환자를 도울 예정이다.

박종필 사무총장은 "노사가 한마음으로 뜻을 모아 생명을 살리는 헌혈 봉사에 동참하게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 노사 화합을 바탕으로 지역사회와 소통하며 상생과 나눔의 가치를 실현하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

이정훈 재단 대표노동조합 위원장은 "이번 헌혈 행사는 노사가 이웃 사랑을 위한 한목소리를 냈다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 우리 주변의 어려운 이웃을 돕는 일에 노동조합이 앞장서며, 선진적인 노사문화를 바탕으로 한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.

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