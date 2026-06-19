BYD코리아, 충북 첫 3S센터 청주에 개설

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경부·중부고속도로 접근성 우수

연말까지 서비스망 26개로 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BYD코리아가 충청북도 청주시에 판매·정비·부품을 통합한 서비스센터를 개설했다.고 19일 밝혔다. 충북 지역 최초의 BYD 승용 서비스 거점이다.

청주 센터는 차량 상담부터 시승, 구매, 사후 서비스까지 한 곳에서 처리하는 3S(Sales·Service·Spare Parts) 타입 복합시설이다. 남청주 IC와 청주분기점 인근에 위치해 경부고속도로와 중부고속도로 접근성이 좋다. 청주 도심은 물론 세종시와 대전시 인근 지역 고객도 방문하기 편하다.

BYD Auto 청주 서비스센터 외관 [사진=BYD코리아]

센터는 일반 정비용 워크베이와 휠 얼라인먼트 전용 베이를 포함해 총 5개의 워크베이를 갖췄다. 하루 최대 25대 수준의 차량 정비 서비스를 제공할 수 있다. 4층에는 주변 일대를 조망할 수 있는 고객 라운지도 운영된다.

BYD코리아는 연말까지 국내 서비스 네트워크를 26개로 확대할 계획이다. 기술 인력 육성과 교육 강화 등 서비스 품질 향상에도 나선다.

BYD코리아 승용 부문은 지난해 4월 정식 차량 인도를 시작한 이후 11개월 만에 누적 판매량 1만대를 기록했다. 현재 아토 3, 씰, 씨라이언 7, 돌핀 등 다양한 모델을 순차적으로 출시하고 있다.

y2kid@newspim.com