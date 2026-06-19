메디아나, 아너스힐병원에 통합 모니터링 솔루션 공급

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월 1000병상 이상 구축 실적 확보…강동·김포 등으로 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나는 255병상 규모의 아너스힐병원 시흥에 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'을 공급한다고 19일 밝혔다.

이번 공급으로 메디아나는 월 1000병상 이상, 누적 4000병상 이상의 통합 모니터링 구축 실적을 확보하게 됐다. 회사에 따르면 아너스힐병원 시흥을 시작으로 강동, 김포 등 동일 의료재단 산하 지역 거점 병원으로 확대 적용을 추진할 계획이다.

아너스힐병원 시흥은 혈액투석 환자와 감염 관리가 필요한 환자를 대상으로 전문 의료서비스를 제공하고 있다. 혈액투석 및 감염 격리 환자는 상태 변화를 지속적으로 관찰해야 하는 만큼 안정적인 환자 모니터링 체계 구축이 중요하다.

메디아나 아너스힐병원 시흥에 통합모니터링솔루션 공급. [사진=메디아나]

이번 사업은 기존 환자감시장치와 중앙집중감시장치(CMS) 기반 모니터링 환경을 통합 모니터링 체계로 고도화하는 프로젝트다. 메디아나는 차세대 중앙집중감시장치 'MEDIANA Unified Central'과 웨어러블 심전도(ECG) 솔루션을 공급해 병상 환자와 이동 환자의 생체신호를 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있는 환경을 구축할 예정이다.

의료진은 Unified Central을 통해 병상 환자뿐 아니라 이동 중인 환자의 심전도 데이터까지 중앙에서 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 통해 환자 이동 과정에서 발생할 수 있는 모니터링 공백을 줄일 수 있다.

메디아나는 국내에서 아너스힐 의료재단과 같은 시니어·만성질환 중심 의료기관을 대상으로 통합 모니터링 플랫폼 구축을 확대하고 있다. 또한 일본 ACA그룹과의 협력을 통해 요양병원 및 노인요양시설 네트워크를 대상으로 한 해외 시니어케어 시장 진출도 추진하고 있다.

강동원 메디아나 사업총괄 대표이사는 "고령화와 만성질환 환자 증가로 의료기관의 지속 관찰 수요가 확대되고 있다"며 "Unified Central을 중심으로 환자감시장치와 웨어러블 심전도를 연계한 통합 모니터링 플랫폼 공급을 확대해 국내외 시니어케어 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.

한편 메디아나는 아너스힐병원 시흥에 이어 강동, 김포 등에 적용이 확대될 경우 단일 운영 주체 기준 약 1000병상 규모의 통합 모니터링 플랫폼 구축 레퍼런스를 확보하게 된다.

nylee54@newspim.com