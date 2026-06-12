메디아나, 뷰노 심정지 예측 AI 연동…올 3분기 병원 공급

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통합 모니터링 솔루션에 딥카스 탑재

환자 생체신호 기반 24시간 내 위험 예측

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 셀바스AI 계열사 메디아나는 뷰노의 인공지능(AI) 기반 심정지 예측 서비스 'VUNO Med-DeepCARS(딥카스)'를 자사 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'에 연동한다고 12일 밝혔다.

양사는 연동 개발을 완료한 뒤 3분기부터 병원 공급과 상용화를 추진할 계획이다.

이번 사업은 메디아나, 셀바스AI, 뷰노, 제이엘케이가 공동 출범한 'Medical AI Strategic Alliance(MASA)'의 첫 사업화 사례 중 하나다. 메디아나는 자사 중앙집중감시장치(CMS) 'MEDIANA Unified Central'에 외부 AI 의료 서비스를 연동해 통합 모니터링 플랫폼의 AI 서비스 확장성을 확인할 계획이다.

[사진=메디아나]

'MEDIANA Unified Monitoring'은 환자감시장치(Patient Monitor), 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치를 연결하는 통합 모니터링 체계다. 최근 식품의약품안전처 디지털의료기기 제조신고를 완료한 'MEDIANA Unified Central'은 환자감시장치와 웨어러블 기기에서 생성되는 환자 생체신호 데이터와 알람을 통합 관리하는 플랫폼이다.

이번에 연동되는 딥카스는 식품의약품안전처 허가를 받은 뷰노의 AI 기반 심정지 예측 의료기기다. 환자의 심박수, 호흡수, 혈압, 체온 등 주요 생체신호를 분석해 24시간 이내 심정지 발생 위험을 예측한다.

양사는 이번 연동을 통해 기존 실시간 환자 모니터링에 AI 기반 위험 예측 기능을 더한 통합 모니터링 환경을 구축할 계획이다. 환자감시장치와 웨어러블 기기를 통해 수집되는 생체신호 데이터를 AI 분석 모델과 연계해 환자 상태 변화를 사전에 예측하는 예측형 모니터링(Predictive Monitoring) 환경을 추진한다.

메디아나는 이번 협력을 시작으로 다른 AI 의료 기업들과의 협력도 확대할 방침이다. 회사는 AI 진단·예측 서비스를 단계적으로 연계해 통합 모니터링 플랫폼 기반 의료 AI 서비스를 확장할 계획이다.

이예하 뷰노 대표는 "DeepCARS의 임상적 가치를 더 많은 의료기관에 제공할 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

윤승현 메디아나 사장은 "뷰노의 DeepCARS 연동은 통합 모니터링 플랫폼에 AI 의료 서비스를 연계하는 첫 사례"라며 "7월 개발 완료 후 3분기부터 실제 병원 공급을 추진할 예정"이라고 말했다.



이어 "향후 다양한 AI 진단·예측 서비스를 단계적으로 연계해 병원 내 통합 모니터링과 AI 기반 임상 의사결정을 지원하는 플랫폼으로 고도화할 계획"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com