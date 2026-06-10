메디아나, 국립소방병원에 환자감시장치 공급

AI 핵심 요약beta
- 셀바스AI 계열사 메디아나가 10일 국립소방병원에 환자감시장치를 공급했다고 밝혔다.
- 신규 장비는 CMS와 EMR 연동으로 병원 중앙에서 다수 환자 상태를 실시간 모니터링하게 했다.
- 메디아나는 통합 모니터링 솔루션 기반으로 환자감시장치·웨어러블 심전도 사업을 확대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 300병상 규모의 국립소방병원에 환자감시장치를 공급했다고 10일 밝혔다.
메디아나의 환자감시장치는 병동, 내시경실, 인공신장실 등에서 환자 상태를 지속적으로 모니터링하는 데 활용된다. 검사 및 처치 전후 상태 변화나 투석 중 발생할 수 있는 이상 반응 등 주요 생체신호를 신속·정확하게 파악하는 데 사용된다.
회사에 따르면 개별 환자감시장치에서 측정된 생체신호 데이터는 중앙집중감시장치(CMS) 'MEDIANA Unified Central'로 통합되며, 병원 내 전자의무기록(EMR) 시스템과도 연동된다. 국립소방병원에 적용된 이 시스템을 통해 의료진은 간호스테이션 같은 중앙에서 여러 환자 상태를 실시간으로 확인하고 응급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있다.
메디아나 강동원 사업 총괄 대표이사는 "병원 내 환자 모니터링 환경은 개별 의료기기의 성능뿐 아니라 진료 흐름에 맞춘 운영 구조가 함께 고려되어야 한다"며 "중앙집중감시장치와 웨어러블 심전도 제품을 연계한 통합 모니터링 솔루션 사업을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
메디아나는 국내 3000여 개 의료기관에 환자감시장치 등 의료기기를 공급하는 의료기기 전문기업이다. 최근 환자감시장치, 웨어러블 심전도(ECG), MEDIANA Unified Central을 하나의 운영 체계로 연동한 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'으로 사업 영역을 확장하고 있다.
nylee54@newspim.com