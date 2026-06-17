메디아나, 일본서 5000병상 규모 사업 추진

ACA그룹과 협력해 디지털 헬스케어 솔루션 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 일본 ACA(Asia Capital Alliance)그룹과 협력해 요양병원 및 노인요양시설 시장에 진출한다고 17일 밝혔다. 5000병상 규모 사업을 추진하며 약 300억원의 사업 기회를 확보할 것으로 예상하고 있다.

일본은 인구의 약 30%가 65세 이상인 초고령화 국가다. 현지 요양 및 개호 서비스 시장은 연간 100조 엔 규모(한화 약 900조원)로 추산되는 세계 최대 수준의 시니어케어 시장이다. 최근 의료 인력 부족과 환자 안전관리 수요 증가에 따라 디지털 헬스케어 솔루션 도입이 확대되는 추세다.

회사에 따르면 메디아나가 공급하는 'MEDIANA Unified Monitoring(통합 모니터링 솔루션)'은 환자감시장치(PMD), 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치(CMS)를 연계해 환자의 생체신호를 실시간으로 통합 관리하는 플랫폼이다. 의료진은 병상 환자뿐 아니라 이동 중인 환자의 상태까지 중앙에서 모니터링할 수 있으며, 고령 환자의 낙상이나 심정지 등 응급상황 발생 시 신속한 대응이 가능하다.

메디아나 로고. [사진=메디아나]

요양병원과 노인요양시설은 지속적인 생체신호 관찰과 상시 모니터링이 중요한 환경이다. 통합 모니터링 시스템 도입을 통해 환자 관리 수준 향상과 의료진 업무 효율성 개선 효과를 기대할 수 있다.

메디아나는 이번 협력이 단순 의료기기 판매를 넘어 플랫폼 기반 사업 모델을 일본 시장에 적용하는 사례라고 설명했다. 통합 모니터링 플랫폼이 구축될 경우 유지보수, 소프트웨어 업그레이드, 추가 서비스 공급 등으로 지속적인 매출 창출 기반을 확보할 수 있기 때문이다. 축적되는 환자 생체신호 데이터는 향후 모회사인 셀바스AI가 보유한 의료 AI 기술과 결합할 경우 심정지 예측, 패혈증 조기경보 등 AI 기반 의료 서비스로 확장할 수 있다.

메디아나 윤승현 사장은 "일본은 세계에서 가장 빠르게 고령화가 진행되는 국가로 시니어케어 분야의 디지털 전환 수요가 높은 시장"이라며 "ACA그룹과의 협력을 바탕으로 현지 의료기관 및 요양시설에 최적화된 솔루션을 제공하고 글로벌 시장 확대를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com