원스토어, 여름 맞이 '썸머 킥오프' 진행...게임 쿠폰 혜택 제공

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19일부터 23일까지 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 원스토어가 19일부터 23일까지 게임 이벤트 '썸머 킥오프'를 진행한다.

이벤트 기간 전체 게임을 대상으로 즉시 당첨 이벤트를 실시한다. 참여 이용자는 쿠폰팩을 받으며 1일 2회 랜덤으로 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 누적 결제 금액에 따라 1인당 최대 10매의 추가 쿠폰도 제공된다. 통신 3사 고객이면 누구나 참여 가능하다.

[사진=원스토어]

원스토리는 21일까지 '축구물' 프로모션을 진행한다. 관련 테마 연재물 총 440화를 무료로 제공하며, 단행본은 최대 50% 할인한다. 신규 콘텐츠로는 대체역사물 '고구려, 삼국지를 먹다'를 선보였고 로맨스 소설 '농가: 처빙부귀'와 '왕부농녀적고명로'를 공개했다.

원스토어의 인기 게임 3종도 주목받고 있다. 드림에이지의 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'은 지난달 20일 입점 직후 매출 1위를 기록했다.

바이트펀게임즈의 방치형 RPG '넋나간 삼국지'는 삼국지 영웅을 유령 콘셉트로 재해석했다. 하이브로의 수집형 RPG '드래곤빌리지3'는 2014년 출시된 전작 이후 12년 만의 신작으로 수집과 성장 재미에 전략 전투와 테이머 커스터마이징 등 다채로운 콘텐츠를 더했다.

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