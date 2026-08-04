[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월 4일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 4일자 경제 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 발행했다.
- 이번 뉴스레터는 엔비디아 공급 LG냉각장치 등 핵심기사들을 담았다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
4일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] 엔비디아도 반한 'LG 냉각장치'…美빅테크에 최대 2000대 공급 추진 ▲檢수사권, 72년만에 막내린다…형소법 개정안 국무회의 의결 ▲상반기 배당금 13.5조 '역대급'…이재용, 728억 '1위' ▲[르포] 서울 첫 폭염중대경보…"사우나 들어온 줄, 이런날은 재택해야" ▲"공짜는 없다"…美 엔화 공조 개입, 日 금리인상·압박으로 작용 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.