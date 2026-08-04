월드옥타, 차세대 글로벌 창업무역스쿨 모국방문교육 개막, 24개국서 94명 참가

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[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 세계한인경제무역협회(월드옥타·World-OKTA)가 전 세계 차세대 한인 경제인과 국내 청년을 대상으로 한 창업·무역 교육 프로그램인 '제24기 차세대 글로벌 창업무역스쿨 모국 방문교육'에 나섰다.

월드옥타는 3일 인천대학교 송도캠퍼스에서 개회식을 열고 오는 8일까지 5박 6일 일정으로 해당 교육을 진행한다고 밝혔다.

개회식에는 전세계 24개국에서 온 재외동포 청년과 국내 대학생을 비롯해 월드옥타 차세대위원회, 인천광역시, 인천대학교 관계자 등 130여 명이 참석했다.

올해 모국 방문 교육 프로그램에는 해외 재외동포 청년 73명과 국내 대학·대학원생 21명 등 총 94명의 교육생이 참가한다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 세계한인경제무역협회(월드옥타) '제24기 차세대 글로벌 창업무역스쿨 모국 방문교육' 출범식에서 박종범 월드옥타 회장이 환영 축사를 하고 있다. 2026.08.04 chk@newspim.com

참가자들은 국가와 문화가 다른 구성원들과 팀을 이뤄 사업 아이디어를 발굴하고 시장성과 실행 가능성을 검토해 사업계획을 발표하는 프로젝트를 수행한다. 국내외 차세대 청년 간 교류와 네트워킹 프로그램도 함께 운영된다.

차세대 글로벌 창업무역스쿨은 월드옥타가 2003년부터 운영해 온 대표적인 차세대 경제인 양성 프로그램이다. 해외에서 활동하는 재외동포 청년들에게 창업과 무역 실무를 교육하는 동시에 모국에 대한 이해를 높이고 글로벌 한인 경제인 네트워크를 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

교육 기간에는 글로벌 시장 진출에 필요한 창업과 투자 실무 역량을 높이기 위한 강연도 마련됐다. 이금용 코글로닷컴 이사장, 안영일 한국엔젤투자협회 센터장, 최동철 와디즈 부사장, 유튜버 차도르, 전후석 감독 등이 강사로 나서 창업 생태계와 투자 유치, 크라우드펀딩, 콘텐츠 비즈니스, 재외동포 차세대의 역할 등을 주제로 강연한다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 월드옥타 '제24기 차세대 글로벌 창업무역스쿨 모국 방문교육단 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.04 chk@newspim.com

산업 현장 견학과 문화체험 프로그램도 함께 진행된다. 참가자들은 DHL 인천공항 게이트웨이와 인천로봇타워를 방문해 글로벌 물류 시스템과 첨단 로봇산업 현장을 둘러볼 예정이다. 또한 전통 떡 만들기 체험, 한국이민사박물관 관람, 월미바다열차 탑승 등을 통해 한국 이민의 역사와 인천의 발전 과정도 살펴본다.

박종범 월드옥타 회장은 개회식 환영사에서 "각자의 지역에서 쌓아온 언어와 문화, 시장에 대한 이해는 대한민국과 세계시장을 연결하는 중요한 경쟁력"이라며 "이번 교육에서 얻은 배움과 인연을 바탕으로 서로의 경험과 강점을 나누며 함께 성장해 나가길 바란다"고 말했다.

박찬대 인천시장은 영상 환영사를 통해 "인천은 국제도시로서 재외동포들과의 협력을 확대해 나가고 있다"며 "이번 교육에서 맺은 인연을 바탕으로 참가자들이 글로벌 경제 네트워크의 주역으로 성장하기를 기대한다"고 밝혔다.

1981년 설립된 월드옥타는 전 세계 재외동포 최대 경제단체로, 현재 76개국 157개 지회를 기반으로 활동하고 있다. 국내 중소·중견기업의 수출 확대와 해외시장 진출 지원, 글로벌 비즈니스 교류 활성화, 차세대 경제인 육성 등을 주요 사업으로 추진하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com