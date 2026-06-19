재경부 'AX집현전', AI 우수기업 GS 찾아 혁신 해법 모색

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AI 학습동아리 출범 후 첫 현장 행보

GS 혁신 플랫폼·AI 안전관리 기술 체험

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 재정경제부가 인공지능(AI) 기반 업무 혁신을 위해 민간 우수기업 현장을 찾았다. 공공부문 인공지능 전환(AX) 속도를 높이기 위해 민간이 축적한 혁신 사례와 노하우를 직접 배우겠다는 취지다.

재경부는 지난 18일 AI 학습동아리 'AX집현전2.0' 구성원과 AI 자문단 등 19명이 참석한 가운데 AI 전환 우수기업인 GS를 방문했다고 19일 밝혔다.

이번 방문은 지난 1일 공식 출범한 AX집현전2.0의 첫 대외 활동이다. 방문에는 김후진 기획조정실장을 비롯한 재경부 직원들과 민간 전문가 6명으로 구성된 AI 자문단이 함께했다.

재정경제부는 6월 18일 AI 학습동아리 'AX집현전2.0' 구성원과 AI 자문단 등 19명이 참석한 가운데 AI 전환 우수기업인 GS를 방문했다. [사진=재경부] 2026.06.19 rang@newspim.com

현장에서는 GS 혁신 전담조직인 '오이지(52g)'가 그룹 차원의 AI 전환 추진 전략과 성과를 소개했다. 참석자들은 질의응답과 토론을 진행한 뒤 GS가 자체 개발한 혁신 플랫폼을 시연받고, AI 안전관리 에이전트 'AIR'를 직접 체험했다. AIR는 올해 1월 고용노동부 장관상을 수상한 기술이다.

김후진 실장은 이날 재경부의 AI 혁신 성과도 소개했다. 재경부는 ▲정부 부처 최초 실무형 AI 교육 프로그램 운영 ▲AI 학습동아리 AX집현전2.0 출범 ▲민간 전문가 6인으로 구성된 AI 자문단 운영 ▲생성형 AI 서비스 발굴 해커톤 개최 등을 추진해 왔다. 해커톤에는 25개 과제가 출품됐으며 우수 과제는 재경부 AI-ONE 플랫폼에 반영됐다.

김 실장은 "공공의 시각만으로는 급변하는 기술의 속도와 민간의 깊이를 따라잡기 어렵다"며 "실질적인 AI 전환 성과를 창출하고 있는 현장의 노하우를 익히는 것이 중요하다"고 말했다.

이날 방문을 계기로 김 실장과 최누리 GS 부사장은 별도 차담회를 열고 AI 전환 분야 민관 협력 방안을 논의했다. 김 실장은 정부의 AI 전환 방향에 대한 조언을 요청했고, 최 부사장은 기업의 AI 활용 확대와 산업 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다고 밝혔다.

박승훈 오마주AI 대표는 "진짜 AI 혁신은 업무를 가장 잘 아는 현장에서 시작된다"며 "실무자가 직접 AI를 구현하는 현장형 전문가가 돼야 하고, 기존 시스템도 처음부터 AI를 전제로 다시 설계하는 AI 네이티브로 전환해야 한다"고 강조했다.

재경부는 이번 방문을 시작으로 AX집현전2.0을 중심으로 민간 우수기업과의 교류를 확대하고, 공직사회의 AI 전환과 혁신 행정 서비스 발굴을 추진할 계획이다.

재정경제부는 6월 18일 AI 학습동아리 'AX집현전2.0' 구성원과 AI 자문단 등 19명이 참석한 가운데 AI 전환 우수기업인 GS를 방문했다. [사진=재경부] 2026.06.19 rang@newspim.com

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