화성시, 인공지능 기술 활용 창의적 아이디어 발굴 'AI 화성 챌린지' 개최

첫 무대 '2026년 시민・공무원 AI 공모전', 시민 일상 전반에 적용할 수 있는 AI 활용 서비스 구현 주제

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 인공지능(AI) 기술을 활용해 시민 생활 속 불편을 해결하고 행정서비스를 혁신할 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해 'AI 화성 챌린지'를 개최한다고 18일 밝혔다.

공모전 홍보 포스터. [사진=화성시]

'AI 화성 챌린지'는 3개의 파트로 구성된다. 파트1은 시민・공무원 AI 공모, 파트2는 대학생 AI・DATA 경진대회, 파트3은 AI챔피언 성과 공유회다.

'AI 화성 챌린지'의 첫 무대인 '2026년 시민・공무원 AI 공모전'은 교통, 복지, 안전, 행정, 환경, 문화, 교육 등 시민 일상 전반에 적용할 수 있는 AI 활용 서비스 구현을 주제로 한다.

AI 기술을 접목해 도시 문제를 해결하고 시민의 편익을 높일 수 있는 솔루션이라면 무엇이든 제안할 수 있다.

특히 이번 공모는 전문적인 코딩 지식이 없더라도 AI와 대화하며 자연어로 쉽게 프로그램을 제작하는 '바이브코딩(Vibe Coding)' 방식을 활용해 기술적 장벽을 낮추고 시민 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 참여 문턱을 낮췄다.



참여 대상은 화성시에 주소를 둔 시민과 화성시 소속 공무원이며 개인 또는 팀 단위로 자유롭게 응모할 수 있다. 접수기간은 오는 6월 29일부터 7월 10일까지다. 접수된 작품은 1·2차 서류심사를 거쳐 최종 발표 심사 무대에 오를 대상을 선발한다.

최종 수상작은 오는 9월 중 시 홈페이지에 공고되고 수상자에게 개별 통보된다. 시상은 시민 부문과 공무원 부문으로 나눠 진행되며 6건의 우수 솔루션을 선정해 총 710만 원 규모의 상금을 수여할 예정이다.

박승현 AI스마트전략실장은 "이번 공모전은 시민과 공무원의 창의적인 아이디어를 바탕으로 화성시의 AI 행정혁신을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "기술을 모르는 시민도 바이브코딩을 활용하여 쉽게 참여할 수 있는 만큼 많은 관심과 동참을 바란다"고 전했다. 이어 "발굴된 우수 솔루션은 향후 화성시 AI 정책에 적극 반영해 시민이 중심이 되는 AI 도시를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

ssamdory75@newspim.com