화성시, 인공지능 기술 활용 창의적 아이디어 발굴 'AI 화성 챌린지' 개최

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 18일 AI 화성 챌린지를 개최한다.
- 시민·공무원 공모는 29일부터 7월 10일까지다.
- 6건 우수 솔루션에 총 710만 원을 시상한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 인공지능(AI) 기술을 활용해 시민 생활 속 불편을 해결하고 행정서비스를 혁신할 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해 'AI 화성 챌린지'를 개최한다고 18일 밝혔다.
'AI 화성 챌린지'는 3개의 파트로 구성된다. 파트1은 시민・공무원 AI 공모, 파트2는 대학생 AI・DATA 경진대회, 파트3은 AI챔피언 성과 공유회다.
'AI 화성 챌린지'의 첫 무대인 '2026년 시민・공무원 AI 공모전'은 교통, 복지, 안전, 행정, 환경, 문화, 교육 등 시민 일상 전반에 적용할 수 있는 AI 활용 서비스 구현을 주제로 한다.
AI 기술을 접목해 도시 문제를 해결하고 시민의 편익을 높일 수 있는 솔루션이라면 무엇이든 제안할 수 있다.
특히 이번 공모는 전문적인 코딩 지식이 없더라도 AI와 대화하며 자연어로 쉽게 프로그램을 제작하는 '바이브코딩(Vibe Coding)' 방식을 활용해 기술적 장벽을 낮추고 시민 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 참여 문턱을 낮췄다.
참여 대상은 화성시에 주소를 둔 시민과 화성시 소속 공무원이며 개인 또는 팀 단위로 자유롭게 응모할 수 있다. 접수기간은 오는 6월 29일부터 7월 10일까지다. 접수된 작품은 1·2차 서류심사를 거쳐 최종 발표 심사 무대에 오를 대상을 선발한다.
최종 수상작은 오는 9월 중 시 홈페이지에 공고되고 수상자에게 개별 통보된다. 시상은 시민 부문과 공무원 부문으로 나눠 진행되며 6건의 우수 솔루션을 선정해 총 710만 원 규모의 상금을 수여할 예정이다.
박승현 AI스마트전략실장은 "이번 공모전은 시민과 공무원의 창의적인 아이디어를 바탕으로 화성시의 AI 행정혁신을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "기술을 모르는 시민도 바이브코딩을 활용하여 쉽게 참여할 수 있는 만큼 많은 관심과 동참을 바란다"고 전했다. 이어 "발굴된 우수 솔루션은 향후 화성시 AI 정책에 적극 반영해 시민이 중심이 되는 AI 도시를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.
ssamdory75@newspim.com