대구시, 청년 구직자 대상 '지역 우수기업 탐방' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시는 15일 청년 대상 지역 우수기업 탐방 참가자를 모집한다고 밝혔다
- 대구 청년 구직자 50여 명이 5~6월 중 8개 우수기업을 소그룹으로 방문해 현직자 인터뷰와 현장 체험을 한다
- 대구시는 5월에 이어 6월 프로그램도 순차 공고하며 청년 진로 설계와 기업·미래인재 소통을 지원할 계획이다
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삼보모터스·한국가스공사 등 기업 현직자 인터뷰 기회 제공
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 지역 청년들에게 생생한 산업 현장 체험과 실질적인 직무 탐색의 기회를 제공하기 위해 '2026년 지역 우수기업 탐방' 프로그램 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다.
이번 프로그램은 지역 유망기업과 청년 구직자 간 심리적 거리를 좁히고, 실제 업무 환경을 직접 경험할 수 있도록 해 구체적인 진로 설정을 돕기 위해 기획됐다. 특히 올해는 단순 견학 방식에서 벗어나 참가자들이 조별로 기업을 방문해 현직자와 심층 인터뷰를 진행하는 '소통형 프로그램'으로 운영해 내실을 높였다.
탐방 대상은 지역을 대표하는 우수기업 8개사다. 5월에는 자동차 부품 전문기업인 삼보모터스㈜를 비롯해 디지털 혁신을 주도하는 (재)대구디지털혁신진흥원, 지역 대표 브랜드 ㈜커피명가, 지역 대표 한방병원 수월한방병원을 방문한다. 이어 6월에는 데이터 전문 기업 ㈜아이엠데이터와 에너지 공기업인 한국가스공사 등 다양한 산업군을 두루 경험하며 지역 산업 전반에 대한 이해를 넓힐 예정이다.
모집 대상은 대구에 거주하는 만 19세부터 39세 사이의 청년 구직자 50여 명이다. 참여자들은 기업별로 약 6명씩 소그룹으로 배정돼 현직자 인터뷰와 시설 견학 등 밀착형 프로그램을 수행하게 된다. 프로그램 종료 후에는 탐방 성과물(보고서 및 발표 자료) 작성을 통해 자신의 직무 역량과 진로 방향을 점검하는 기회도 갖는다.
참가 신청은 현재 대구일자리포털 홈페이지를 통해 접수 중이다. 기업별 선착순 모집으로 진행되는 만큼 조기 마감될 수 있어 참여를 희망하는 청년들은 신청을 서두르는 것이 유리하다. 아울러 대구시는 이번 5월 모집에 이어 6월 탐방 프로그램도 순차적으로 공고해 모집 열기를 이어갈 계획이다. 프로그램 관련 문의는 대구시 원스톱일자리지원센터로 하면 된다.
박기환 대구광역시 경제국장은 "이번 지역 우수기업 탐방이 청년들에게는 지역기업의 우수성을 재발견하는 계기가 되고, 기업에는 미래 인재와 소통하는 소중한 자리가 되길 바란다"며 "청년들이 현장에서 얻은 경험을 바탕으로 성공적인 취업 전략을 수립할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com