KTis, 02-114 전화 서비스로 폭염철 생활안전 정보 제공

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무더위쉼터·심야약국 안내부터 고령층 택시 호출까지

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= KTis가 폭염 시즌을 맞아 02-114 전화 서비스를 통해 무더위쉼터, 심야약국, 택시 호출 등 생활 밀착형 정보를 제공하고 있다.

19일 질병관리청 통계에 따르면, 2025년 여름철 온열질환자는 4460명으로 전년 대비 20.4% 증가했으며 이 중 65세 이상 고령층이 30.1%를 차지했다.

KTis가 폭염 시즌을 맞아 02-114 전화 서비스를 통해 무더위쉼터, 심야약국, 택시 호출 등 생활 밀착형 정보를 제공하고 있다. [사진= KTis]

02-114는 전국에 등록된 약 5만 개 무더위쉼터 중 이용자와 가장 가까운 위치를 안내한다. 에어컨 수리, 제습기 렌탈, 침수 피해 배수·방역, 누수·방수 공사 등 생활 인프라 유지·복구 서비스 업체 정보도 제공한다.

야간이나 공휴일에는 중앙응급의료센터 정보를 기반으로 가까운 심야약국의 위치와 전화번호를 안내한다.

디지털 취약계층인 고령층을 위해 02-114는 '택시 대신 불러주기' 서비스를 운영 중이다. 전화 한 통으로 상담사가 이용자의 현재 위치를 확인한 후 카카오 T 택시를 대신 호출해주는 방식이다.

별도의 앱 설치나 회원가입 없이 누구나 이용할 수 있으며 이용 시간은 평일·주말 구분 없이 오전 8시부터 오후 7시까지다.

김성근KTis 114사업단 단장은 "114는 단순 전화번호 안내를 넘어 계절별 생활 정보 제공까지 서비스 영역을 꾸준히 넓혀왔다"며 "앞으로도 디지털 서비스 이용이 어려운 분들이 전화 한 통으로 필요한 정보를 얻고 일상의 디지털 업무를 대신 처리해주는 생활 비서로 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

origin@newspim.com