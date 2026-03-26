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[장욱희의 중장년 취업에세이] 전직지원 서비스, 모두의 준비가 되어야 한다

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장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

중장년 퇴직자를 만나 보면 종종 이런 질문을 받는다. "전직지원 프로그램(outplacement)은 대기업에 다니는 사람들만 받는 것 아닌가요?"

이 질문에는 한국 노동시장의 한 단면이 담겨 있다. 실제로 전직지원 서비스는 일정 규모 이상의 기업에서 먼저 도입되고, 그 경험 역시 일부 근로자에게 집중되는 경향이 있기 때문이다.

현행 제도에 따르면 일정 규모 이상의 사업장은 퇴직예정자 및 퇴직자를 대상으로 전직지원 서비스를 제공해야만 한다. 일정 기준(1,000인 이상 사업장)을 충족하는 기업은 퇴직하는 근로자의 원활한 재취업을 돕기 위해 전직지원 프로그램을 운영하도록 의무화되어 있다.

장욱희 경사노위 전문위원.

이 제도는 분명 의미가 있다. 퇴직 이전부터 심리적 지원, 경력 검토, 진단, 타기팅 등 재취업 준비를 체계적으로 할 수 있기 때문이다. 실제로 이러한 전직지원 프로그램을 경험한 중장년은 퇴직 이후의 경력 전환 과정에서 상대적으로 안정적인 출발을 하는 경우가 많다.

전직지원 서비스는 여전히 일부 대기업 근로자 중심으로 운영되고 있는데 한국 기업의 99% 이상이 중소기업으로 구성되어 있고, 많은 중장년 근로자는 이러한 의무 적용 대상 밖에 있다. 이 경우 퇴직 이후 별도의 준비 없이 곧바로 노동시장 진입을 준비해야 한다.

현장에서 자주 마주하는 상황은 다음과 같다. "회사 다닐 때는 바빠서 준비를 못 했고, 막상 퇴직해서 나오니 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 모르겠습니다."

이 차이는 단순한 정보 격차가 아니다. 준비할 수 있었던 사람과 준비할 기회조차 없었던 사람 사이의 격차다.

그래서 더 중요한 것이 있다. 바로 공공 영역에서 제공하는 전직지원 서비스다. 대표적으로 고용노동부 산하 노사발전재단은 전국 단위로 중장년을 위한 전직지원 서비스를 운영하고 있다. 이 재단에서 운영하는 중장년내일센터는 중장년 구직자를 대상으로 진단, 재취업 상담, 직업훈련 연계 등을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 18일 오전 서울 강남구 세텍 서울무역전시장에서 열린 '서울 시니어 일자리 박람회 2025'를 찾은 구직자들이 부스를 살펴보고 있다. 2025.11.18 ryuchan0925@newspim.com

중장년내일센터의 전직지원 서비스는 무료로 제공된다. 민간 전직지원 프로그램과 유사한 구조를 갖추고 있으면서 접근성도 높다.

현장에서 만난 50대 중반의 A 씨도 이러한 공공 서비스를 통해 방향을 다시 잡은 사례다. 중소기업에서 오랜 기간 근무한 그는 퇴직 이후 올라오는 채용공고를 중심으로 구직 활동을 이어가고 있었다. 그러나 시간이 지나도 뚜렷한 구직 성과는 없었다.

이후 그는 중장년내일센터를 통해 상담을 받게 되었고, 자신의 경력을 다시 정리하는 과정을 거쳤다. 그동안 수행했던 업무를 직무 중심으로 재구성하면서 비로소 자신의 경험이 어떤 역할로 연결될 수 있는지 이해하게 됐다.

몇 개월 뒤 그는 이렇게 말했다. "혼자 준비할 때는 막막했는데, 상담을 통해 구체적인 방향이 잡히니까 움직일 수 있게 됐습니다."

이 사례는 하나의 중요한 사실을 보여준다. 전직지원은 '특별한 사람만을 위한 서비스'가 아니라, 경력을 다시 설계하는 과정이 중요하다는 점이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 고용노동부가 2026년 구직(실업)급여 상한액을 6만8천100원으로 인상을 예고한 가운데, 17일 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 구직자가 실업급여 신청서를 작성하고 있다. 내년 상한액이 조정된 건 지난 2019년 7월 이후 6년 만으로 최저임금이 1만320원으로 올라 이와 연동된 구직급여 하한액도 6만6천48원으로 인상됐다. 2025.12.17 yym58@newspim.com

직지원 서비스를 어떻게 활용해야 할까?

첫째, 퇴직 이후 최대한 빠르게 전문가의 상담을 받는 것이 중요하다. 시간이 지날수록 구직 활동은 주관적인 감각에 의존하게 되고, 퇴직 이후 구체적인 경력에 대한 방향 설정은 더 어려워질 수 있다.

둘째, 단순한 정보 수집이 아니라 경력 진단에 집중해야 한다. 채용공고나 교육 과정 정보를 보는 것보다 먼저, 진단을 통해 자신의 경력목표를 구체화하는 것이 중요하다.

셋째, 직무 중심으로 경력을 재정리해야 한다. 조직 내 역할이 아니라 외부 노동시장에서 통용될 수 있는 직무 기준으로 자신의 경력을 설명할 수 있어야 한다.

넷째, 전직지원 프로그램을 '과정'으로 활용해야 한다. 단기 상담으로 끝내는 것이 아니라, 진단, 경력 목표 설정, 구체적인 실행까지 이어지는 흐름 속에서 최대한 활용할 때 효과가 커진다.

중장년 구직자의 가장 큰 차이는 정보가 아니라 준비에서 나타난다. 그리고 그 준비는 혼자서 하기보다 체계적인 지원을 통해 진행할 때 훨씬 효율적이다.

퇴직 이후의 경력은 우연히 만들어지지 않는다. 준비된 사람에게 기회는 더 빠르게 연결된다.

전직지원 서비스는 그 준비를 시작할 수 있는 가장 현실적인 출발점이다. 이제는 일부의 경험이 아니라, 더 많은 대한민국 중장년이 적극적으로 활용해야 할 자원이 되어야 한다.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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