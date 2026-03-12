전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.12 (목)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[장욱희의 중장년 취업에세이] 재취업 기술- 퇴직 이전 개인 탐색의 중요성

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

퇴직 준비의 핵심은 '정보'가 아니라 '자기 탐색'이다. 필자가 최근 중장년 퇴직예정자를 대상으로 「전직지원 프로그램의 효과성」을 분석하는 실증연구를 진행했다.

전직지원 프로그램 전후로 어떤 변화가 나타나는지를 살펴보는 과정에서 흥미로운 연구 결과가 나왔다. 단순 취업 정보나 구직 기술교육보다 '개인탐색효능감'이 가장 크게 변화한 요소로 나타났다는 점이다.

'개인탐색효능감(personal exploration efficacy)'이란 자신이 희망하는 경력 및 직업에 관하여 자신의 개인적인 성향이나 선호하는바 그리고 능력, 역량에 대해 얼마나 잘 인식할 수 있는가를 의미한다.

장욱희 경사노위 전문위원.

개인에 대한 진단(assessment)을 통해 퇴직 이후 자신이 어떤 일을 잘할 수 있는지, 어떤 경력 방향을 선택할 수 있는지를 스스로 인식하는 능력을 의미한다.

쉽게 말해 "나는 어떤 일을 잘할 수 있는 사람인가?"를 객관적인 진단을 통해 스스로 명확히 설명할 수 있음을 의미한다. 개인에 대한 진단과 경력 분석을 통해 경력목표가 보다 구체화할 때 퇴직 이후 경력의 방향도 비로소 명확해진다.

많은 중장년이 퇴직을 앞두고 막막함을 느끼는 이유도 여기에 있다. 수십 년 동안 한 조직에서 일했지만, 막상 조직을 떠나려는 순간 "나는 과연 무엇을 할 수 있는 사람인가?"라는 질문에 쉽게 답변하지 못하기 때문이다.

현장에서 만난 50대 후반의 한 퇴직예정자 A 씨도 비슷한 고민을 하고 있었다. 대기업에서 30년 이상 근무하며 관리직을 맡아왔지만, 퇴직이 가까워지면서 그는 이렇게 말했다.

"이력서에 쓸 경력은 많은데, 막상 밖에 나가서 무엇을 할 수 있을지 잘 모르겠습니다."

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 지난 9월 11일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2025 희망 업(UP) 취업박람회'에서 구직자들이 채용게시대를 살펴보고 있다. 한국경제인협회 중소기업협력센터와 영등포구청이 공동 개최한 이번 행사는 중장년 고용 확대와 경력 단절 해소, 지역 일자리 창출을 목표로 마련됐다. 2025.09.11 mironj19@newspim.com

그는 전직지원 프로그램에 참여하면서 여러 가지 직업에 관한 정보를 접했다. 특히 중장년 채용시장 동향, 직업훈련 과정, 재취업 사례 등 다양한 정보를 접했지만, 처음에는 크게 와닿지 않았다고 한다. 변화가 생긴 것은 개인의 적성, 직업가치관, 역량 진단과 체계적인 경력 분석을 거친 이후였다.

그동안 수행했던 업무를 하나씩 분석해 보니 현장의 인사 관리, 현장 업무 조정, 프로젝트 운영 등 자신이 실제로 해왔던 역할이 정리되기 시작했다. 그 결과 그는 기존 관리 경험을 살려 중소기업의 운영 지원 역할로 경력 목표를 다시 설정하게 됐다.

몇 달 뒤 그는 이렇게 말했다. "결국 필요한 건 자신을 다시 객관적으로 이해하는 과정이 큰 의미가 있었습니다."

필자의 연구 결과도 비슷한 방향을 보여준다. 전직지원 프로그램 참여 전에는 많은 중장년이 취업 정보를 찾는 데 집중한다. 중장년 채용 공고, 직업훈련 과정, 정부 지원 제도 등을 알아보는 데 시간을 쏟는다. 그러나 프로그램 이후 실제로 변화하는 지점은 정보량이 아니라 개인의 경력을 해석하는 방식이었다.

다시 말해 중장년에게 필요한 것은 단순한 취업과 관련된 정보가 아니라 경력을 다시 읽어내는 과정이다.

현장에서 일대일 컨설팅을 해 보면 중장년 구직자의 퇴직 이후 경력을 설계하는 과정은 생각보다 복잡하다. 그동안 해온 일이 특정 조직 안에서만 의미가 있었던 것인지, 아니면 다른 환경에서도 활용될 수 있는 경험인지 구분해야 한다. 또한 자신이 잘하는 일과 노동시장에서 필요로 하는 일이 어디에서 만나는지도 실제 찾아봐야만 한다.

이러한 과정 없이 바로 재취업 시장에 뛰어들면 흔히 이런 상황을 겪게 된다. "경력이 많은데도 왜 연락이 없을까요?"

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 4일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 성평등‧청소년‧가족정책 시‧도 국장회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다.2026.03.04 gdlee@newspim.com

중장년 구직자의 많은 경우 문제는 경력의 양이 아니라 경력의 정리 방식에 있다. 따라서 전직지원 프로그램의 방향도 달라져야 한다. 연구 결과에서도 알 수 있듯이 단순 취업 정보 제공 중심에서 벗어나 개인의 역량 진단, 경력 분석, 직무 적합성 탐색 등 개인 탐색 중심의 내용이 강조되어야 한다. 퇴직 이후의 경력은 결국 개인의 선택과 전략에 의해 결정되기 때문이다.

따라서 중장년 퇴직 준비에서 꼭 점검해 볼 질문이 있다. 이왕이면 각각의 질문에 대해 답변을 퇴직 이전에 반드시 작성해 봐라.

첫째, 지금까지 해온 일 가운데 조직을 지금 당장 떠나도 활용할 수 있는 경험은 무엇인가? 둘째, 그 경험을 하나의 역할이나 직무로 설명할 수 있는가? 셋째, 앞으로 5년 정도 지속할 수 있는 경력 방향은 무엇인가?

따라서 퇴직 준비는 단순히 '다음 일자리 찾기'의 문제가 아니다. 오히려 '나는 어떤 일을 할 수 있는 사람인가?'를 다시 정의하는 과정에 가깝다.

많은 중장년이 퇴직 이후의 경력을 고민하면서 가장 먼저 찾는 것은 재취업 정보다. 그러나 실제로 더 중요한 것은 그보다 앞 단계에 있다. 바로 자신의 경력을 객관적으로 냉정히 들여다보는 시간이다.

수십 년 동안 쌓아온 경험은 쉽게 사라지지 않는다. 다만 그 경험이 다음 경력으로 잘 이어지기 위해서는 한 번쯤 멈춰 서서 일과 경력을 다시 해석하는 과정이 필요하다.

퇴직 이후의 경력은 정보를 많이 아는 사람이 아니라, 자신의 경험을 새롭게 읽어낼 수 있는 사람이 먼저 길을 찾을 가능성이 높다.

중장년의 성공적인 재취업 준비의 출발은 '개인탐색'부터 시작된다.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동