신세계인터 아이엠, 약국 입점…K-헤어케어 시장 공략 본격화

외국인 필수 방문 코스 '베리뉴약국' 입점

기능성 두피앰플 '아이엠 스칼프샷' 출시

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 신세계인터내셔날은 자체 헤어케어 브랜드 저스트 에즈 아이엠(아이엠)이 탈모 증상 완화 기능성 두피 앰플을 출시하고 서울 주요 상권에 위치한 '베리뉴약국'에 입점한다고 12일 밝혔다.

최근 한국의 우수한 기술력이 담긴 K-헤어케어 제품이 K-뷰티를 잇는 다음 주자로 급부상하며 전 세계적으로 높은 성장성을 보이고 있다. 아이엠은 외국인 관광객의 필수 방문 코스인 명동과 성수, 홍대에 위치한 '베리뉴약국'에 입점하며 K-헤어케어 시장 공략을 위한 발판을 마련했다.

저스트 에즈 아이엠 신제품 '아이엠 스칼프샷'. [사진=신세계인터내셔날]

신제품 '아이엠 스칼프샷'은 두피 노화와 탈모 증상 완화를 동시에 만족시키는 어플리케이터형 두피 앰플이다. 피부보다 빨리 노화되는 두피의 특성에 맞게 설계된 제품으로 탈모 3대 고민인 두피 열감, 탄력 저하, 유수분 불균형을 잡아준다. 두피 탄력에 효과적인 히알루론산 PDRN 부스터 등이 핵심 성분으로 함유돼 두피를 건강하고 생기있게 가꿔주는 것이 특징이다.

인체적용시험을 통해 제품 사용 4주 후 두피 탄력, 헤어라인 치밀도, 두피 수분량 개선 효과가 확인됐으며 임상 평가단으로부터 쿨링감, 건강, 진정, 수분감 부문에서 100% 만족도를 얻었다. 또한 피부 저자극 테스트에서 무자극(0.00%) 확인, 탈모 증상 완화 기능성 화장품 보고도 완료했다.

'아이엠 스칼프샷'은 즉각적으로 두피 열을 -8.3℃ 내려주며 쿨링 효과가 1시간 동안 지속된다. 끈적임 없는 제형으로 마른 모발에 수시로 발라도 뭉침 없이 산뜻하게 흡수되는 것이 특징이다. 특히 용기에 브러쉬 일체형 어플리케이터를 적용해 위생적으로 사용할 수 있으며, 도포와 동시에 시원한 두피 마사지 효과를 누릴 수 있다.

아이엠은 이번 약국 입점을 시작으로 전문성 있는 헤어케어 제품을 찾는 국내외 고객들과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

신세계인터내셔날 아이엠 관계자는 "K-헤어케어가 전 세계적으로 주목받고 있는 만큼 외국인 관광객의 성지로 알려진 약국 입점은 브랜드의 글로벌 인지도를 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 차별화된 기술력을 바탕으로 한 혁신적인 제품들을 선보이며 시장 점유율을 확대해 나가겠다"고 말했다.

